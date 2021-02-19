Исполнитель главной мужской роли в сериале "Бриджертоны" Реге-Жан Пейдж сыграет в "Подземельях и драконах"
Реге-Жан Пейдж, сыгравший главную мужскую роль в сериале Netflix "Бриджертоны", выступит в таком же амплуа в новом фильме, основанном на ролевой игре в стиле фэнтези "Подземелья и драконы".
Пейдж в роли таинственного герцога Гастинского завоевал немало сердец; эта роль принесла Пейджу номинацию на премию Гильдии киноактеров США. В январе Netflix назвал "Бриджертонов" своим самым успешным сериалом.
Вместе с ним в новом приключенческом фильме фэнтези будут играть Крис Пайн, Мишель Родригес и Джастис Смит.
"Подземелья и драконы" появились как настольная ролевая игра в 1974 году, после чего она была неоднократно переиздана. На ее основе также были создано несколько видеоигр фильмов.
Ожидается, что американо-канадский писатель Джонатан Гольдштейн будет писать сценарий, а режиссером выступит американский актер и режиссер Джон Фрэнсис Дейли, принимавший участие в съемках "Человека-паука" и "Ночных игр".
По сведениям еженедельников Variety и Hollywood Reporter, проект сценария написал Майкл Джилио.
"Безграничные перспективы"
После "Бриджертонов" Реге-Жан Пейдж стал одним из самых востребованных актеров и даже появился в списке 100 восходящих звезд журнала Time.
Вместе с ним туда попала и продюсер сериала Netflix Шонда Раймс, которая сказала, что Пейдж является "редким актером, исполняющим свою роль с яркостью, умом и точностью, наделяя глубиной каждую сцену".
"Он растворяется в своем персонаже, создает яркий мир, в который приглашает и нас, играет настолько органично, что нельзя даже и вообразить, что эту роль мог бу сыграть кто-то другой. Очень немногие актеры способны играть так красиво и завладевать нашим вниманием так быстро. "Бриджертоны" показали, что Реге - уникальный талант, актер перед которым открываются безграничные перспективы. Сегодня он был нашим герцогом, но даже я представить не могу, кем он станет завтра", сказала она.
Пейдж также является одним из главным кандидатов на роль Джеймса Бонда после Дэниела Крейга.
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