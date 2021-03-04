С фермы в ЮАР сбежало много крокодилов. Никто точно не знает сколько

Автор фото, Science Photo Library

Специальный отряд полиции ищет крокодилов, сбежавших с фермы в Западно-Капской провинции Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Двадцать семь крокодилов уже найдены и возвращены на ферму. Неизвестно, сколько еще рептилий находятся на свободе.

Предположительно, причиной побега с фермы возле городка Боннивейл стал сломанный забор. Оттуда крокодилы ушли в реку Бриде.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Из пасти крокодила в помощники шерифа

Местных жителей предупреждают, что приближаться к животным нельзя.

"Естественно, они очень опасны. Это дикие животные, хотя и выросшие в неволе", - сказала Петро ван Рин, пресс-секретарь CapeNature, агентства провинции по охране заповедников и дикой природы.

"Людям нельзя к ним приближаться и следует избегать реки до тех пор, пока они не пойманы".

Длина сбежавших крокодилов достигает 1,5 метров. Они пропали в среду.

Полиция создала специальный отряд для поимки животных и ставит ловушки с приманками вдоль реки, рассказали в CapeNature.