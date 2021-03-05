Как сквозь землю провалился: фермер с квадроциклом в Англии угодил в заброшенный рудник

Автор фото, Cumbria Fire and Rescue Service Подпись к фото, Спасатели обнаружили фермера на днея воронки, живого, но в сильном шоке

Как сквозь землю провалился: примерно так решили в спасательной службе графства Камбрия, когда к ним поступил сигнал о человеке, попавшем в подземную ловушку. Им потребовалось два с половиной часа на то, чтобы вытащить на поверхность местного фермера, угодившего в глубокую каверну.

Мужчина ехал на квадроцикле по полю в районе Баусфилд-фарм на юге графства, когда земля внезапно поглотила его вместе с машиной. Замаскированная слоем грунта, внизу находилась пустота глубиной в 18 метров.

Автор фото, Duddon and Furness Mountain Rescue Team Подпись к фото, Фермера вытаскивали с помощью системы веревок и канатов, опасаясь близко подходить к горловине провала

Заглянув в провал, спасатели увидели пострадавшего, сидевшего на дне в состоянии шока. Рядом с трудом угадывались очертания полузасыпанного землей квадроцикла.

Операция осложнялась тем, что каверна напоминала очертаниями графин: отверстие около двух метров в диаметре, сужение, а затем расширение. Внизу полость достигала 10 метров в длину и четырех в ширину.

Таким образом, как рассказал Иэн Уэсталл из пожарно-спасательной службы графства, существовала опасность, что если спасатели подойдут к провалу, земля вновь обрушится. Поэтому приходилось обходиться минимумом людей.

Автор фото, Duddon and Furness Mountain Rescue Team Подпись к фото, Спасатели говорят, что заброшенные шахты в этой местности представляют реальную опасность

Фермер, получивший при падении травму грудной клетки, доставлен в больницу.