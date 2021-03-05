Как сквозь землю провалился: фермер с квадроциклом в Англии угодил в заброшенный рудник
Как сквозь землю провалился: примерно так решили в спасательной службе графства Камбрия, когда к ним поступил сигнал о человеке, попавшем в подземную ловушку. Им потребовалось два с половиной часа на то, чтобы вытащить на поверхность местного фермера, угодившего в глубокую каверну.
Мужчина ехал на квадроцикле по полю в районе Баусфилд-фарм на юге графства, когда земля внезапно поглотила его вместе с машиной. Замаскированная слоем грунта, внизу находилась пустота глубиной в 18 метров.
Заглянув в провал, спасатели увидели пострадавшего, сидевшего на дне в состоянии шока. Рядом с трудом угадывались очертания полузасыпанного землей квадроцикла.
Операция осложнялась тем, что каверна напоминала очертаниями графин: отверстие около двух метров в диаметре, сужение, а затем расширение. Внизу полость достигала 10 метров в длину и четырех в ширину.
Таким образом, как рассказал Иэн Уэсталл из пожарно-спасательной службы графства, существовала опасность, что если спасатели подойдут к провалу, земля вновь обрушится. Поэтому приходилось обходиться минимумом людей.
Фермер, получивший при падении травму грудной клетки, доставлен в больницу.
Спасатели предполагают, что колодец представлял собой старую заброшенную шахту для добычи железной руды, каких было немало в этой местности в начале XIX века.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды