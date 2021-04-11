Фото: старейший кинотеатр Москвы "Художественный" открылся после реставрации

12 минут назад

Автор фото, TASS\ Aleksandr Scherbak Подпись к фото, Оригинальным названием кинотеатра было "Художественный электро-театр"

Старейший кинотеатр Москвы - "Художественный" - открылся после семилетней реставрации. В первый день работы, 9 апреля, в кинотеатре прошла российская премьера фильма "Отец" Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях.

10 апреля в афише "Художественного" - специальный показ фильма "Броненосец "Потёмкин" Сергея Эйзенштейна, премьера которого состоялась в этом кинотеатре в январе 1926 года.

Автор фото, TASS\ Sergei Savostianov Подпись к фото, "Художественный" будет работать ежедневно с 9:00 до 03:00

Программный директор кинотеатра Стас Тыркин пообещал, что в "Художественном" будут показывать только "качественное кино".

"Здесь не будет попкорна, здесь будет качественная еда <...>. Кинотеатр перестанет быть походом в "киношку", это будет такая спланированная культурная акция, куда зрители смогут купить билет", - сказал Стас Тыркин Интерфаксу.

Автор фото, TASS\ Sergei Savostianov Подпись к фото, По выходным в кинотеатре будут проходить экскурсии, на которых зрителям расскажут об истории здания

В отреставрированном здании четыре кинозала: большой рассчитан на 474 зрителя, два малых вмещают по 46 человек, еще в одном - камерном - 21 место. В залах установлены аудиосистемы Dolby Atmos и высококонтрастные лазерные кинопроекторы Barco.

Автор фото, TASS| Aleksandr Scherbak

Автор фото, TASS\ Aleksandr Scherbak

Автор фото, TASS \ Sergei Savostianov Подпись к фото, Стоимость билета на сеанс - от 290 руб.

Оригинальный проект кинотеатра был создан архитектором Николаем Благовещенским. Это было одноэтажное здание с куполом, в фойе был светящийся фонтан. Зрительный зал вмещал 400 человек.

Первый сеанс состоялся 11 ноября 1909 года - тогда зрителям показали драму "Жоржетта". В числе первых фильмов, которые были показаны в "Художественном" - мелодрамы "Ангел примирения" и "Посмертное желание матери".

"Художественный" был единственным кинотеатром, в котором можно было заказать билеты с доставкой на дом.

Известно, что в 1909 году кинотеатр посещал Лев Толстой.

Автор фото, TASS\ Vladimir Gerdo Подпись к фото, Кинотеатр закрылся на реставрацию в январе 2014 года. Сроки окончания ремонта неоднократно переносились

Спустя четыре года после открытия кинотеатр купил режиссером Александр Ханжонков. К тому времени стало ясно, что кинотеатр необходимо перестроить, чтобы увеличить зрительный зал - из-за огромного количества желающих попасть на киносеансы.

В 1912 -1913 годах здание было перестроено по проекту Федора Шехтеля. В новом кинотеатре было паровое отопление, бетонные перекрытия, а также балконы и лоджии. Количество мест для зрителей было увеличено более чем в два раза и составило 900.

Автор фото, TASS\ Mikhail Metzel Подпись к фото, Мастер во время реставрации декоративных элементов, украшавших кинотеатр "Художественный".

Во время событий Октябрьской революции здание кинотеатра время от времени использовалось для содержания пленных - то красноармейцев, то юнкеров.

В 1921 году "Художественный" становится первым кинотеатром ГосКино. В 1926 году здесь состоялась премьера фильма "Броненосец Потёмкин" Сергея Эйзенштейна, а в 1931-м - премьера первого советского художественного звукового фильма "Путевка в жизнь" Николая Экка. Здесь же в 1936 году проходит премьера первого советского цветного фильма "Груня Корнакова".

Во время Великой Отечественной войны кинотеатр не прекращал работу. Количество залов за военные годы увеличилрось с трех до пяти. После войны была демонтирована оркестровая яма, а позже со стороны Арбатской площади окна были заложены кирпичем.

В 1955 году "Художественный" стал первым в СССР широкоэкранным кинотеатром.

Автор фото, ITAR TASS Подпись к фото, Кинотеатр "Художественный", 1959 год

Автор фото, TASS \ Aleksandr Konkov Подпись к фото, Премьера кинофильма "Дама с собачкой" в "Художественном", 28 января 1960 года. На фото (слева направо): актеры Алексей Баталов, Ия Саввина, режиссер Иосиф Хейфиц

Автор фото, TASS\ Valentin Cheredintsev Подпись к фото, У здания кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади во время недели чилийского кино, 26 октября 1970 года

В 1990-х годах в здании разместилось казино, стояли игровые автоматы, в фойе был надстроен еще один этаж.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Забастовка работников московского кинотеатра "Художественный", 22 октября 1991

Автор фото, TASS\ Aleksandra Mudrats Подпись к фото, В 2009 году "Художественный" отпраздновал свой 100-летний юбилей

Изначально планировалось начать реконструкцию в 2010 году. Затем сроки начала реставрации несколько раз переносились. В итоге кинотеатр был закрыт 30 января 2014 года.

Реставрация фасадов завершилась осенью 2020 года: были отреставрированы маскароны, барельефы "Селена" и "Гелиос", возвращены надписи "Входъ" и "Выходъ" над парадными дверями, а также дореволюционная вывеска "Художественный электро-театръ".

Полностью реконструкция завершилась в декабре 2020 года. В главном зрительном зале появился новый балкон с отреставрированным историческим ограждением. Под балконом воссоздан лепной декор потолка, капители по образцу одной сохранившейся. По чертежам Шехтеля восстановлен также утраченный в 1990-е годы большой витраж и фонтан.

Автор фото, TASS\ Sergei Savostianov

В декабре 2016 года "Художественный" был передан в аренду компании Александра Мамута "Пионер". Газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимный источник сообщала, что решение о передаче кинотеатра в управление связано с тем, что у "Московского кино" не хватало денег на реставрацию.

Автор фото, TASS\ Aleksandr Scherbak