В Англии острая нехватка гномов. Виноваты карантин и пробка в Суэцком канале

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гномы - на любой вкус. Эти - украшали знаменитую Цветочную выставку в Челси в 2013 году, когда о пандемии еще никто и не думал

В Англии случилась большая неприятность: сильная нехватка садовых гномов. Эти небольшие, ярко раскрашенные фигурки бородачей в колпаках с кисточками являются если и не непременным, то очень популярным украшением многих садов.

Дефицит возник по двум причинам: карантин вызвал резкий рост спроса на все товары, которые нужны для домашнего творчества, будь то вязание, ремонтные работы, или садоводство, а недавнее вынужденное закрытие Суэцкого канала задержало поставки сырья для их производства.

Садоводство остается одним из самых популярных хобби английских домовладельцев, и садовые центры, в общем-то, никогда не простаивали. Но, по словам одного из менеджеров магазина "Хайфилдский мир сада" в графстве Глостершир, Иана Бирна, их популярность достигла таких высот, что некоторые товары просто исчезли из продажи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Парад садовых гномов на злобу дня. Кто-то в Уэльсе нацепил на них маски и поставил рядом таблички: "Сидите гнома (дома), спасайте жизни"

"Мы, к сожалению, не видели садового гнома вот уже полгода, - сказал он в интервью Би-би-си. - Их просто нет. Их явно не хватает. И учтите, что при этом садовые центры переживают настоящий бум. Я посмотрел на цифры за март и оказалось, что оборот увеличился на 97% по сравнению с 2019 годом".

Сравнивать с результатами прошлого года смысла нет, потому что 2020 тоже прошел под знаком пандемии, и типичным его считать нельзя.

Как правило, активность в магазинах, продающих товары для садоводов, возрастает перед весенними банковскими выходными, когда у населения появляется два дополнительных свободных дня, и, разумеется, в Пасхальные каникулы.

Иан Бирн отметил, что в этом году, если считать по количеству посетителей и продаж, каждый день был таким же насыщенным. "Это, конечно, хорошо, - добавил он, - но создает трудности, потому что возросшей популярностью могут похвастаться не только английские садовые центры. Аналогичная картина наблюдается по всей Европе".

Его магазин пытался найти поставщиков в других странах вплоть до Китая, но особым успехом это не увенчалось. Дело не только в том, что не хватает уже готовых гномов, не хватает и материалов для их изготовления.

Они могут быть пластиковыми, каменными и даже бетонными. Увы, но гномы пали жертвой своей собственной популярности, резко выросшей за последние два сезона. "Продажи взлетели вверх, и у них даже появились новые поклонники", - сказал Бирн.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Садовые центры пользуются повышенной популярностью во время карантина. Помогло и то, что большинство товаров может продаваться на свежем воздухе

Главный управляющей Ассоциации садовых центров Эйн Уайли добавил, что, хотя "садовые гномы и не являются самым популярным товаром для сада, популярность садоводства за время карантина в целом выросла". Получилось так, что спрос на на все, в том числе и на гномов, стал значительно превышать предложение.

Исходя из того, что часть необходимого для производства гномов сырья приходит из-за границы, пробка в Суэцком канале негативно повлияла на ассортимент товаров в садовых центрах точно так же, как и на другие магазины и некоторые отрасли производства. "Садовая мебель, скульптуры, в том числе и гномы, простаивали в контейнерах на судах, пытавшихся добраться до Британии", - заключил Уайли.