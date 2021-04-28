Фото приготовления семейного ужина победило в международном фотоконкурсе, посвященном еде

час назад

Фотография молодой семьи, готовящей еду дома в Китае, получила главную награду на международном конкурсе фотографии еды.

Ли Хуайфэн стала лауреатом премии Pink Lady Food Photographer of the Year 2021 за снимок под названием "Вкус", сделанный в Личэне, в провинции Шаньси.

Автор фото, Li Huaifeng

"Эта фотография отлично выполнена технически, она грамотно использует свет и композицию, - говорит основательница и директор премии Pink Lady Food Photographer of the Year Кэролайн Кеньон.

"Но глубина повествования эмоций поднимает снимок до уровня исторической важности. Он рассказывает о годе жизни в изоляции, о жизни в семье, - продолжает она. - Сцена наполнена любовью, в ней слышатся отголоски Мадонны с младенцем. Это исключительный снимок, который прекрасно демонстрирует, что фотография не должна шокировать, чтобы быть запоминающейся".

Конкурс Pink Lady Food Photographer of the Year проводится уже 10 лет. Судьи отобрали почти 10,5 тыс. заявок из более чем 70 стран мира, а победителей объявили онлайн в прямом эфире.

Вот некоторые из победителей в категориях конкурса. Подписи к ним сделаны самими фотографами.

Принесите урожай домой: "Сушка окры", Ф Дилек Уяр, Турция

Автор фото, F Dilek Uyar Подпись к фото, Сушка цветов окры в Токате, Турция. Женщины собирают цветы окры и укладывают их на веревку, затем сушеные цветы опадают, и окра становится готовой к использованию зимой

Премия Taittinger за свадебную фотографию еды: "Ошибочка", Джон Армстронг-Миллар, Франция

Автор фото, John Armstrong-Millar Подпись к фото, Обычно свадьбы идут по плану, но очень интересно запечатлеть моменты, когда дела идут немного не по сценарию

Кулинарный стиль: "Зимнее изобилие", Мартин Грюневальд, Германия

Автор фото, Martin Grünewald / Frank Weinert Подпись к фото, Зимнее изобилие - роскошный натюрморт из зимних овощей и фруктов

Премия Fujifilm за инновации: "Приготовление рисовой лапши", Абдул Момин, Бангладеш

Автор фото, Abdul Momin Подпись к фото, Рабочий проверяет, высохла ли рисовая лапша

Pink Lady "По яблоку в день": "Яблоко в пироге", Наталья Богубович, Польша

Автор фото, Natalia Bogubowicz Подпись к фото, Печеные яблоки в разрезе

Уличная еда: "Наслаждение", Вьет Ван Тран, Вьетнам

Автор фото, Viet Van Tran Подпись к фото, Четыре молодые девушки с таким аппетитом уплетали сладкий суп, что я почувствовал: жизнь прекрасна, даже несмотря на то, что мы все живем в условиях пандемии

Премия Marks & Spencer за портрет еды: "Грушевый глинтвейн", Харриет Харкорт, Австралия

Автор фото, Harriet Harcourt Подпись к фото, Груши-пашот поливают приправленным винным сиропом перед подачей на стол

Премия "Студенческий кулинарный фотограф" при поддержке Королевского фотографического общества: "Натюрморт со свеклой", Сара Бландфорд, Великобритания

Автор фото, Sarah Blandford Подпись к фото, Домашняя свекла в медной сковороде, готова к приготовлению

Влияние еды: "Осенний свет", Дебора Троккья, Италия

Автор фото, Deborah Trocchia Подпись к фото, La reine du mois (королева месяца)

Премия Winterbotham Darby "Еда на продажу": "Уличный торговец", Джозеф П. Смит, Мальта

Автор фото, Joseph P Smith Подпись к фото, "Женщина продает каперсы и другие деликатесы из своей старой коляски на улицах Марсашлокк, рыбацкой деревни на Мальте"

Премия Всемирной продовольственной программы"Продовольствие для жизни": "Пить из мусора", Махабуб Хоссейн Хан, Бангладеш

Автор фото, Md Mahabub Hossain Khan Подпись к фото, Маленький ребенок пьет из бутылки