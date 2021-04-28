Фото приготовления семейного ужина победило в международном фотоконкурсе, посвященном еде
Фотография молодой семьи, готовящей еду дома в Китае, получила главную награду на международном конкурсе фотографии еды.
Ли Хуайфэн стала лауреатом премии Pink Lady Food Photographer of the Year 2021 за снимок под названием "Вкус", сделанный в Личэне, в провинции Шаньси.
"Эта фотография отлично выполнена технически, она грамотно использует свет и композицию, - говорит основательница и директор премии Pink Lady Food Photographer of the Year Кэролайн Кеньон.
"Но глубина повествования эмоций поднимает снимок до уровня исторической важности. Он рассказывает о годе жизни в изоляции, о жизни в семье, - продолжает она. - Сцена наполнена любовью, в ней слышатся отголоски Мадонны с младенцем. Это исключительный снимок, который прекрасно демонстрирует, что фотография не должна шокировать, чтобы быть запоминающейся".
Конкурс Pink Lady Food Photographer of the Year проводится уже 10 лет. Судьи отобрали почти 10,5 тыс. заявок из более чем 70 стран мира, а победителей объявили онлайн в прямом эфире.
Вот некоторые из победителей в категориях конкурса. Подписи к ним сделаны самими фотографами.
Принесите урожай домой: "Сушка окры", Ф Дилек Уяр, Турция
Премия Taittinger за свадебную фотографию еды: "Ошибочка", Джон Армстронг-Миллар, Франция
Кулинарный стиль: "Зимнее изобилие", Мартин Грюневальд, Германия
Премия Fujifilm за инновации: "Приготовление рисовой лапши", Абдул Момин, Бангладеш
Pink Lady "По яблоку в день": "Яблоко в пироге", Наталья Богубович, Польша
Уличная еда: "Наслаждение", Вьет Ван Тран, Вьетнам
Премия Marks & Spencer за портрет еды: "Грушевый глинтвейн", Харриет Харкорт, Австралия
Премия "Студенческий кулинарный фотограф" при поддержке Королевского фотографического общества: "Натюрморт со свеклой", Сара Бландфорд, Великобритания
Влияние еды: "Осенний свет", Дебора Троккья, Италия
Премия Winterbotham Darby "Еда на продажу": "Уличный торговец", Джозеф П. Смит, Мальта
Премия Всемирной продовольственной программы"Продовольствие для жизни": "Пить из мусора", Махабуб Хоссейн Хан, Бангладеш
Все фотографии предоставлены Pink Lady Food Photographer of the Year 2021.
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