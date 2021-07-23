Выживший. Американец неделю скрывался от преследовавшего его медведя, пока его случайно не спасли

лагерь на берегу реки

Автор фото, US Coast Guard

Экипаж вертолета Береговой охраны США лишь по счастливой случайности обнаружил в лесу на Аляске человека, призывно махавшего руками и белым флагом. Оказалось, что его целую неделю терроризировал медведь гризли.

Других людей поблизости не было. Мужчина спрятался в хижине, нацарапав на ее жестяной крыше большие буквы SOS, и перевязал свои раны, как мог.

Агрессивное животное сперва напало на человека и поволокло к протекающей неподалеку реке, разодрав когтями его грудь и ногу, а когда тому удалось вырваться и убежать, повадилось приходить к его хижине на заброшенном руднике примерно в 70 километрах от города Ном.

В какой-то момент медведь выломал дверь в хижину, и его жертве пришлось забаррикадироваться внутри.

Уйти человек не мог, боясь медведя, а мобильная связь вдали от цивилизации не работала.

Он не мог уснуть, опасаясь за свою жизнь. Он расстрелял почти все патроны к своему пистолету, но в медведя не попал.

Услышав звук вертолета, пожилой мужчина выскочил из хижины и стал звать на помощь. Когда вертолет приземлился, он в изнеможении упал на четвереньки.

Газета New York Times сравнила эту историю с фильмом "Выживший", в котором герою Леонардо ди Каприо тоже пришлось спасаться от медведя.

Имя пострадавшего не сообщается. Известно лишь, что ему около 60 лет, что он не постоянный обитатель тех мест, а турист, и что теперь его жизнь вне опасности.

"В этой глуши мы почти не встречали людей и очень удивились", - рассказал второй пилот вертолета, лейтенант Хаммак, который первым заметил терпящего бедствие.

По его словам, это было чистой случайностью: вертолет отклонился от курса на милю, чтобы обойти густую облачность.

Машина летела из поселка Коцебу в Ном, чтобы взять на борт и доставить к берегу океана экспертов для подсчета мертвых китов, моржей и морских котиков.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

За последние 20 лет медведи гризли растерзали на Аляске 10 человек, десятки были изувечены

Департамент охоты и рыбной ловли штата Аляска заявил, что ее по праву зовут медвежьим штатом, но животные редко нападают на людей, а случай, когда один и тот же медведь долго преследовал бы определенного человека, вообще является исключительным.

С 2000 года на Аляске в 66 инцидентах с участием гризли погибли 10 человек и 68 получили травмы.

Новое происшествие еще раз напоминает, как важно, отправляясь в необжитые места, иметь при себе сигнальный радиомаяк, сказал представитель Береговой охраны.

Количество медведей гризли оценивается в 55 тысяч особей, из них 30 тысяч обитают на Аляске. Они очень сильны и на коротких дистанциях бегают быстрей лошади.

Кроме гризли, на Аляске водится еще медведь кадьяк, более редкий и отличающийся гигантскими размерами. Самый крупный известный экземпляр весил 780 кг.