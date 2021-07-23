Выживший. Американец неделю скрывался от преследовавшего его медведя, пока его случайно не спасли

24 минуты назад

Автор фото, US Coast Guard

Экипаж вертолета Береговой охраны США лишь по счастливой случайности обнаружил в лесу на Аляске человека, призывно махавшего руками и белым флагом. Оказалось, что его целую неделю терроризировал медведь гризли.

Других людей поблизости не было. Мужчина спрятался в хижине, нацарапав на ее жестяной крыше большие буквы SOS, и перевязал свои раны, как мог.

Агрессивное животное сперва напало на человека и поволокло к протекающей неподалеку реке, разодрав когтями его грудь и ногу, а когда тому удалось вырваться и убежать, повадилось приходить к его хижине на заброшенном руднике примерно в 70 километрах от города Ном.

В какой-то момент медведь выломал дверь в хижину, и его жертве пришлось забаррикадироваться внутри.

Уйти человек не мог, боясь медведя, а мобильная связь вдали от цивилизации не работала.

Он не мог уснуть, опасаясь за свою жизнь. Он расстрелял почти все патроны к своему пистолету, но в медведя не попал.

Услышав звук вертолета, пожилой мужчина выскочил из хижины и стал звать на помощь. Когда вертолет приземлился, он в изнеможении упал на четвереньки.

Газета New York Times сравнила эту историю с фильмом "Выживший", в котором герою Леонардо ди Каприо тоже пришлось спасаться от медведя.

Имя пострадавшего не сообщается. Известно лишь, что ему около 60 лет, что он не постоянный обитатель тех мест, а турист, и что теперь его жизнь вне опасности.

"В этой глуши мы почти не встречали людей и очень удивились", - рассказал второй пилот вертолета, лейтенант Хаммак, который первым заметил терпящего бедствие.

По его словам, это было чистой случайностью: вертолет отклонился от курса на милю, чтобы обойти густую облачность.

Машина летела из поселка Коцебу в Ном, чтобы взять на борт и доставить к берегу океана экспертов для подсчета мертвых китов, моржей и морских котиков.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За последние 20 лет медведи гризли растерзали на Аляске 10 человек, десятки были изувечены

Департамент охоты и рыбной ловли штата Аляска заявил, что ее по праву зовут медвежьим штатом, но животные редко нападают на людей, а случай, когда один и тот же медведь долго преследовал бы определенного человека, вообще является исключительным.

С 2000 года на Аляске в 66 инцидентах с участием гризли погибли 10 человек и 68 получили травмы.

Новое происшествие еще раз напоминает, как важно, отправляясь в необжитые места, иметь при себе сигнальный радиомаяк, сказал представитель Береговой охраны.

Количество медведей гризли оценивается в 55 тысяч особей, из них 30 тысяч обитают на Аляске. Они очень сильны и на коротких дистанциях бегают быстрей лошади.