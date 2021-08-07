Спасти Джеронимо: в Британии хотят усыпить альпака из-за подозрения на туберкулез

58 минут назад

Автор фото, Helen Macdonald Подпись к фото, Джеронимо находится на карантине с пятью другими альпака с августа 2017 года

Владелица осужденной на смерть альпака призвала министра окружающей среды не допустить гибели "здорового животного на глазах у всего мира".

Джеронимо был приговорен к смертной казни судьей Высокого суда после того, как дважды дал положительный результат на туберкулез крупного рогатого скота.

Владелец животного Хелен Макдональд оспаривает результаты, но министр по делам окружающей среды Джордж Юстис утверждает, что тест был очень надежным.

Более 80 тысяч человек подписали петицию к премьер-министру Великобритании с просьбой вмешаться в судьбу альпака - проще говоря, спасти его от смерти.

50-летняя медсестра-ветеринар, которая занимается разведением животных на своей ферме в Викваре, южный Глостершир, с 2017 года ведет судебную тяжбу с британским министерством окружающей среды, продовольствия и сельских районов.

Она не раз обращалась к премьер-министру Борису Джонсону и министру Джорджу Юстису с просьбой отменить приказ об усыплении животного - она считает, что проведенные анализы были неточными.

Подпись к фото, Хелен Макдональд сказала, что она "точно не сможет" усыпить Джеронимо

Министр по делам окружающей среды, в свою очередь, в четверг в очередной раз настоял на своем: тесты проводились дважды, они специально разработаны и надежны и дважды показали положительный (не для альпака) результат.

"Я изучал этот случай несколько раз за последние три года и подробно обсудил все доказательства с главным ветеринаром и другими экспертами", - сказал он.

Что такое туберкулез крупного рогатого скота?

Туберкулез крупного рогатого скота - хроническое инфекционное заболевание, вызываемое медленнорастущей бактерией Mycobacterium bovis.

Все млекопитающие, включая человека, восприимчивы к туберкулезу крупного рогатого скота.

Заражение происходит в основном через дыхательный и пищевой тракт.

Передача может происходить при контактах с животными, а также через слюну, мочу, фекалии и молоко.

Бактерия может сохранять жизнеспособность в окружающей среде от нескольких дней до многих месяцев.

Источник: Правительство Великобритании и TB Hub.

"У моей собственной семьи есть племенное стадо крупного рогатого скота в Южном Девоне, и мы потеряли коров из-за туберкулеза, поэтому я знаю, насколько это печально, и очень сочувствую фермерам, которые терпят убытки", - сказал в заключение министр.

Второй ордер на уничтожение больной альпака вступил в силу в четверг: последняя попытка спасти Джеронимо в Верховном суде не увенчалась успехом.

Теперь у министерства есть 30 дней, чтобы посетить ферму Хелен Макдональд и усыпить его. Это означает, что исполнитель может на законных основаниях проникнуть в ее собственность и застрелить Джеронимо, сказала она в интервью телеканалу Sky News.

Подпись к фото, У министерства по делам окружающей среды есть 30 дней, чтобы посетить ферму Хелен Макдональд и усыпить альпака

Отвечая на заявление министра, Макдональд сказала: "Тест так и не был подтвержден. Если он готов убить здоровое животное на глазах у всего мира, не проверив его сначала должным образом, то это весьма плачевное положение дел".

По словам владелицы, она прошла через четыре года ужасного ада, а общение с чиновниками было похоже на разговор с кирпичной стеной.

"И я уверяю вас - у Джеронимо туберкулеза нет, - заверяет она. - Печально то, что они поймут это, только когда он умрет и они проведут вскрытие, но тогда будет уже слишком поздно".

У Макдональд есть и другие аргументы: как оказалось, упомянутые тесты никогда не проверяли на точность при выявлении туберкулеза у альпака, более того, четыре теста, сделанные Джеронимо в Новой Зеландии, дали отрицательные результаты.

"Мы с пониманием относимся к ситуации мисс Макдональд - так же, как и ко всем, у кого животные пострадали от этой ужасной болезни, - сказал представитель министерства. - Именно по этой причине результаты тестирования Джеронимо были очень тщательно рассмотрены министерством, Агентством по охране здоровья животных и растений и экспертами-ветеринарами, а также прошли несколько этапов тщательной юридической проверки".

Как до сих пор тестировали Джеронимо?