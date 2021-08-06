Рыбу с зубами, как у человека, поймали в США

17 минут назад

Автор фото, Jennette's Pier Подпись к фото, "У этой рыбы зубы лучше, чем у меня", - так шутили пользователи соцсетей, когда рыбак разместил фотографию своего улова

В США поймали рыбу с человеческими зубами. Кейпкодский карась, он же овчарка, он же рыба-каторжник, он же рыба с овечьей головой, попался на удочку заядлого местного рыбака Натана Мартина.

Он и поделился фотографией улова в "Фейсбуке". Натан Мартин рассказал, он давно хотел поймать зубастую рыбу, но не ожидал, что в ее пасти будет столько зубов.

"Это была славная охота, и я с нетерпением жду, когда можно будет съесть мой вкусный улов", - поделился он с агентством Макклатчи Ньюс.

Рыба с человеческими зубами - не мутант и не жертва плохой экологии. Кейпкодский карась - таково ее официальное название - обитает в водах Северной Америки, от Кейп-Код и Массачусетса до Флориды и от Мексиканского залива до Бразилии.

Они обычно живут возле каменных свай, причалов, мангровых зарослей, рифов и пирсов и могут вырастать до 91 см в длину и весить до 9,6 кг.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На серебристом теле рыбы есть пять-семь черных вертикальных полос, поэтому рыбу также называют рыбой-каторжником

У взрослой рыбы в передней части челюсти расположены четко очерченные резцы. Коренные зубы также растут в три ряда в верхней челюсти и в два ряда в нижней. В задней части челюсти у карася находятся мощные и тяжелые измельчители, которые особенно важны, чтобы дробить панцыри его добычи.