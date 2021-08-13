Судя по бивням, мамонты любили путешествия. На очень большие расстояния

16 минут назад

Автор фото, JAMES HAVENS

Ученые проанализировали химический состав бивня шерстистого мамонта, чтобы определить, сколько он прошел за свою жизнь.

Оказалось, что мамонт "намотал" около 70 тысяч километров - достаточно, чтобы обойти Землю по экватору почти дважды.

Шерстистые мамонты - родственники сегодняшних слонов, населявшие северные широты в плейстоцене.

Исследование помогает понять, насколько подвижными были эти древние существа.

"Неясно, была ли это сезонная миграция, но этот мамонт прошел приличное расстояние", - сказал один из авторов работы доктор Мэтью Вуллер из университета Аляски в Фэрбенксе. - В разные периоды жизни он посетил многие районы Аляски, что довольно удивительно, если представить, насколько велика эта территория".

Автор фото, JR Ancheta Подпись к фото, Доктор Мэтью Вуллер с бивнем мамонта возрастом 17000 лет

Бивни мамонта напоминают древесные кольца - в том смысле, что по ним можно прочитать историю жизни животного.

Кроме того, некоторые химические элементы, попавшие в бивни при жизни животного, могут служить географическими указателями тех мест, в которых оно побывало.

По этим данным, исследователи выяснили историю путешествий самца мамонта, который жил 17 тысяч лет назад на Аляске. Его останки были найдены возле горного хребта Брукс на севере штата.

"С момента рождения и до самой смерти они как бы ведут дневник, и он записывается в их клыках, - говорит директор Музея Севера Университета Аляски Пэт Дракенмиллер, также принимавший участие в исследовании. - Мать-природа обычно не ведет столь удобных и полных записей о жизни индивида".

Автор фото, JR Ancheta Подпись к фото, Расколотый пополам бивень на базе изучения стабильных изотопов на Аляске. Синяя краска использовалась для выявления линий роста

Бивни мамонтов нарастали слоями в течение всей жизни животного. Если разрезать бивень по длине, они выглядят как вложенные друг в друга рожки для мороженого, описывая хронологию жизни их владельца.

Исследователи получили представление о путешествии мамонта, изучая различные изотопы химических элементов стронция и кислорода, содержащихся в полутораметровом бивне. Затем их сопоставили с картами, предсказывающими распределение изотопов на территории Аляски.

Оказалось, что за 28 лет жизни на планете мамонт преодолел 70 тысяч км. Для сравнения, протяжённость экватора - 40 тысяч км.

Исследование также указывает на возможные причины исчезновения мамонтов. Для животных, которые населяли столь большие площади, вторжение лесов на травянистые равнины - естественную среду обитания мамонтов, - к концу последнего ледникового периода представляло дополнительные сложности. Мамонтам стало сложнее добывать пищу, зато на них самих чаще стали охотиться хищники.