ABBA возвращается? Группа дразнит поклонников сообщениями в "Твиттере" и сайтом нового шоу
- Марк Сэведж
- Музыкальный обозреватель Би-би-си
Поп-группа ABBA раздразнила фанатов намеком на новые композиции, а то и целый альбом, который поклонники ждут уже 39 лет.
В четверг утром шведская группа запустила новый вебсайт под названием "ABBA Voyage", призывая фанатов проявить интерес к новому проекту.
По всей видимости, это будет давно ожидаемый "голографический тур", о котором ABBA первоначально объявила еще в 2016 году.
Также ожидается, что для сопровождения шоу группа выпустит пять новых песен.
Члены квартета - Агнета Фельтског, Анна-Фрид Лингстад, Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон - вновь вернулись в студию в 2018 году, пообещав две новые песни в том же году.
Выход этих песен под названием I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down, однако, неоднократно откладывался, и теперь группа планирует выпустить уже пять треков - в качестве благодарности фанатам за их долготерпение.
Ранее Ульвеус подтвердил, что музыка "определенно" появится в этом году.
"Речь больше не идет о том, случится это или нет - это точно произойдет", - сказал он изданию Herald Sun.
Вебсайт ABBA Voyage был запущен в четверг утром, с загадочным изображением четырех светящихся планет и датой 2 сентября.
Как сообщает таблоид Sun, в шоу будут задействованы двойники звезд и прозвучат такие хиты, как Waterloo, Dancing Queen и Mamma Mia.
По сведениям издания, для шоу на востоке Лондона построят специальный театр, где, помимо голографического изображения выступления ABBA, поклонники также смогут посмотреть документальный фильм о возвращении группы на сцену.
В ходе подготовки шоу Ульвеус рассказал Би-би-си, что идею группе подсказал менеджер Spice Girls Саймон Фуллер.
"Он приехал в Стокгольм и поделился идеей о том, что мы можем создать цифровые копии самих себя в определенном возрасте, и эти копии затем отправятся в тур и будут петь наши песни. Мы добрались уже до середины этого проекта, и он действительно выглядит ошеломляюще", - сказал он.
Как сообщается, в прошлом году проект снимали в лондонской студии Ealing Studios.
1972 - 2021
9синглов, возглавивиших хит-парад
9альбомов, возглавивиших хит-парад
31неделя на первом месте в британском хит-параде
20синглов в американском Billboard Hot 100
30 млнкопий альбома ABBA Gold продано по всему миру
В основанную в 1972 году АВВА вошли Ульвеус и Андерссон из The Hep Stars - авторы песен, и певицы Фельтског и Лингстад, уже пользовавшиеся успехом в качестве сольных исполнителей.
Но их совместный проект полностью затмил их предыдущие работы. После победы на "Евровидении" с песней Waterloo в 1974 году группа продала почти 400 миллионов синглов и альбомов по всему миру.
Мюзикл "Mamma Mia!", основанный на их хитах и спродюсированный Ульвеусом и Андерссоном, посмотрели более 50 миллионов человек.
Группа преуспевала, несмотря на разводы Ульвеуса и Фельтског и Лингстад и Андерссон, однако спустя 11 лет, в 1983 году, музыканты все же решили расстаться.
В их последнюю совместную работу - сборник The Singles, выпущенный в 1982 году, - вошли хиты Under Attack и The Day Before You Came.
Последнее выступление АВВА состоялось три года спустя в шведской версии телешоу This Is Your Life.
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