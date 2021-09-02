Поющий павиан, хихикающий тюлень: финалисты конкурса комической фотографии природы
Стали известны 42 финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021. На снимках - удивительно человекоподобные выражения лиц (морд?) из царства животных.
Тюлень, который как будто хихикает, павиан, который выглядит так, будто поет, и очень сердитый скворец - в финале этого года животные-комики, снятые фотографами со всего мира.
Премию Comedy Wildlife Photography Awards основали Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам, профессиональные фотографы и страстные защитники природы.
Помимо развлечения и возможности улыбнуться, конкурс преследует и более серьезную цель: подчеркнуть идею сохранения дикой природы в увлекательной и позитивной форме. Партнеры конкурса - организация "Спасем диких орангутанов".
Победители будут объявлены на церемонии награждения 22 октября.
А пока - несколько работ финалистов, смотреть на которые без улыбки не получается.
"Утро понедельника". Автор - Эндрю Мэйс, снято в Ритвлее, Южная Африка
"Потанцуем?"Автор - Энди Паркинсон, Камчатка, Россия
"Тихо! С похмелья голова раскалывается!" Автор - Анита Росс, снято в округе Сан-Бернардино, Калифорния, США
"Нога застряла". Автор - Брук Берлинг, Висконсин, США
"Пора в школу!" Автор - Чи Ки Тео, Сингапур
"Посмотрим, кто выше прыгает". Автор - Чу Хан Линь, Тайвань.
"Бабуин-тенор". Автор - Клеманс Гинар, Саудовская Аравия.
"Пушок". Автор - Эдвин Смитс, Гренланден, Нидерланды
Король танцпола. Автор - Сарош Лодхи, заповедник для тигров Тадоба Андхари, Индия
"Копченый олень на ужин". Автор - Сиддхант Агравал, национальный парк Джима Корбетта, Индия
"Нарисуйте меня, как одного из ваших французских медведей". Автор - Венона Суйдам, Кадьяк, Аляска, США
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