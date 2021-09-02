Поющий павиан, хихикающий тюлень: финалисты конкурса комической фотографии природы

31 минуту назад

Стали известны 42 финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021. На снимках - удивительно человекоподобные выражения лиц (морд?) из царства животных.

Автор фото, Martina Novotna Подпись к фото, "Мистер Хи-хи". Мартина Новотна сняла этого серого тюленя в городе Рэйвенскар, Великобритания

Тюлень, который как будто хихикает, павиан, который выглядит так, будто поет, и очень сердитый скворец - в финале этого года животные-комики, снятые фотографами со всего мира.

Премию Comedy Wildlife Photography Awards основали Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам, профессиональные фотографы и страстные защитники природы.

Помимо развлечения и возможности улыбнуться, конкурс преследует и более серьезную цель: подчеркнуть идею сохранения дикой природы в увлекательной и позитивной форме. Партнеры конкурса - организация "Спасем диких орангутанов".

Победители будут объявлены на церемонии награждения 22 октября.

А пока - несколько работ финалистов, смотреть на которые без улыбки не получается.

"Утро понедельника". Автор - Эндрю Мэйс, снято в Ритвлее, Южная Африка

Автор фото, Andrew Mayes Подпись к фото, Пестрый скворец

"Потанцуем?"Автор - Энди Паркинсон, Камчатка, Россия

Автор фото, Andy Parkinson Подпись к фото, Бурые медведи

"Тихо! С похмелья голова раскалывается!" Автор - Анита Росс, снято в округе Сан-Бернардино, Калифорния, США

Автор фото, Anita Ross Подпись к фото, Роющая сова

"Нога застряла". Автор - Брук Берлинг, Висконсин, США

Автор фото, Brook Burling Подпись к фото, Енот

"Пора в школу!" Автор - Чи Ки Тео, Сингапур

Автор фото, Chee Kee Teo Подпись к фото, Гладкошерстные выдры

"Посмотрим, кто выше прыгает". Автор - Чу Хан Линь, Тайвань.

Автор фото, Chu han lin Подпись к фото, Илистые прыгуны

"Бабуин-тенор". Автор - Клеманс Гинар, Саудовская Аравия.

Автор фото, Clemence Guinard Подпись к фото, Гамадрил

"Пушок". Автор - Эдвин Смитс, Гренланден, Нидерланды

Автор фото, Edwin Smits Подпись к фото, Польский коник

Король танцпола. Автор - Сарош Лодхи, заповедник для тигров Тадоба Андхари, Индия

Автор фото, Sarosh Lodhi Подпись к фото, Лангуры

"Копченый олень на ужин". Автор - Сиддхант Агравал, национальный парк Джима Корбетта, Индия

Автор фото, Siddhant Agrawal Подпись к фото, Бенгальский тигр

"Нарисуйте меня, как одного из ваших французских медведей". Автор - Венона Суйдам, Кадьяк, Аляска, США