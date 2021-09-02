Прах фаната фестиваля Creamfields развеяли над танцполом во время выступления Tiesto
Ежегодный британский фестиваль электронной музыки Creamfields закончился в этом году неожиданным образом: из пушек для конфетти прямо над танцполом был развеян прах преданного фаната фестиваля, ушедшего из жизни в июле этого года.
30-летний Стюарт Митчелл жил с семьей в английском графстве Норфолк. По словам родных, он был веселым человеком, обожал музыку и своего трехлетнего сына, строил планы на будущее, но в начале лета неожиданно для всех покончил с собой.
После его смерти родственники обнаружили в его личных вещах билеты на фестиваль, который он посещал ежегодно. Они выставили их на продажу, и очень скоро нашлись покупатели - двоюродные братья из Чешира Райан и Лайам Миллен.
Отец Стюарта, Джулиан Митчелл, выслал им дефицитные билеты письмом, а следом послал еще одно. По словам кузенов, их удивлению не было предела, когда они вскрыли второй конверт.
В коротком письме от Джулиана Митчелла говорилось, что у него большая просьба к новым обладателям билетов - захватить с собой на фестиваль часть праха его кремированного сына и высыпать его где-нибудь на танцполе.
По словам отца, ему бы хотелось думать, что сын таким образом сможет в последний раз посетить любимый фестиваль. К письму прилагался пакетик с пеплом.
Братья Миллены не только не отказались выполнить просьбу, но решили оказать покойному любителю музыки настоящую дань уважения. Они попросили у родных фотографию Стюарта и сделали на заказ огромный плакат с его изображением и надписью: "Этот последний танец - для тебя, приятель".
Идея была в том, чтобы фотографировать танцующих в разных уголках концертной площадки с плакатом в руках. В последние выходные фестиваля на него пришли около 70 тысяч человек, и все охотно участвовали в акции.
О происходящем узнали организаторы и предложили развеять прах Стюарта Митчелла из пушки для конфетти в конце выступления хедлайнера фестиваля, голландского диджея Tiesto.
По словам сестры Митчелла Лоры, это было невероятное совпадение, так как ее брат очень любил музыку Tiesto, и одна из его самых известных композиций играла на его похоронах.
Она назвала отклик двоюродных братьев Миллен, а затем и предложение организаторов фестиваля ошеломляющим проявлением человеколюбия.
Родные Митчелла говорят, что вся эта ситуация - первый положительный момент со дня его смерти, который во многом помогает им пережить потрясение.
Сейчас Лора Митчелл вместе с Райаном и Лайамом Миллен решили подключиться к кампании по привлечению внимания к проблеме самоубийств среди молодых людей.
Они организовали сбор денег в помощь профильной благотворительной организации Papyrus.
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