И камни не вечны: в столбах Стоунхенджа появились дыры, им нужен ремонт

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Камни, из которых состоит Стоунхендж, изрядно пострадали от эрозии

Трещины и отверстия в вертикальных глыбах, из которых состоит знаменитый английский мегалит Стоунхендж, заделают впервые за 60 с лишним лет.

Лазерное сканирование показало, что столбы, перемычки, а также скрепляющий их современный раствор подверглись эрозии.

В ознаменование начала работ фонд "Английское наследие" пригласил человека, в 1958 году положившего на память монету под один из столбов, чтобы он проделал это снова.

Автор фото, English Heritage Подпись к фото, Последние крупные ремонтные работы на мегалите проводились в 1950-х годах

Реставраторы планируют закончить свой труд за две недели.

Подпись к фото, Начались реставрационные работы на стыках

Вокруг столбов установят леса, чтобы рабочие могли добраться до вершины сооружения и заменить разрушенный бетонный раствор известковым составом.

Автор фото, English Heritage Подпись к фото, Ричард Вудман-Бейли положит в строительный раствор новую, специально отчеканенную монету

"Стоунхендж уникален среди подобных сооружений по качеству составляющих его дольменов и скрепляющих их соединений. Но 4,5 тысячи лет воздействия ветров и дождей оставили на них свой след. Нужны защитные мероприятия, чтобы сохранить этот выдающийся памятник", - заявила старший куратор Стоунхенджа Хезер Себир.

"Связь поколений"

Когда Ричард Вудман-Бейли положил монету в раствор у основания одного из столбов, ему было восемь лет. Теперь ему 71, и он проделает это снова.

На сей раз это будут не полпенса, а специальная серебряная монета достоинством в два фунта, датированная 2021 годом, которую Королевский монетный двор отчеканил по просьбе "Английского наследия". На ее лицевой стороне изображены воин с копьем и лев. Этот символ Британии впервые появился на монетах около двух тысяч лет назад.

Автор фото, English Heritage Подпись к фото, Строительный раствор, удерживающий перемычки на месте, заменят известковым раствором

"Мы с радостью пригласили Ричарда, чтобы он собственноручно отчеканил свою историческую монету. Похожие монеты несколько столетий имели при себе люди, направлявшиеся в Стоунхендж. Нумизматика связывает поколения", - заявила директор по коллекционным монетам Королевского монетного двора Ребекка Морган.

Ровесник пирамид

Стоунхендж - один из древнейших памятников мировой цивилизации. По данным радиоуглеродного анализа, каменное сооружение неподалеку от города Солсбери в графстве Уилтшир было построено примерно в одно время с пирамидой Хеопса.

Оно представляет из себя круг из вертикально установленных каменных столбов диаметром 110 метров.

В отличие от египетских пирамид, о предназначении Стоунхенджа и о создавшей его цивилизации ничего не известно. Кельтские друиды, с которыми две с лишним тысячи лет назад общался Юлий Цезарь, знали об этом не больше нашего. Часть исследователей считает Стоунхендж храмом Солнца.

Автор фото, English Heritage Подпись к фото, Ричард положил монету 1958 года под один из больших камней, когда ему было восемь лет