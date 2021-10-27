Бразильские сенаторы выдвинули обвинения против президента из-за Covid-19

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Женщина держит плакат с изображением президента Болсонару во время акции протеста 20 октября

Комиссия сената Бразилии, которая расследует действия властей в период пандемии коронавируса, во вторник одобрила обвинения против президента страны Жаира Болсонару и других чиновников. Болсонару сенаторы считают причастным к девяти преступлениям, включая преступления против человечности.

Семь из 11 сенаторов, входящих в комиссию, одобрили обвинения в отношении Болсонару. Они считают, что своими действиями президент и правительство ухудшили ситуацию с коронавирусом в стране, где инфекция унесла уже более 600 тысяч жизней.

Лично Болсонару сенаторы рекомендовали обвинить по девяти пунктам, в том числе в шарлатанстве, нарушении санитарных мер, должностных преступлениях и преступлениях против человечности. Всего в списке обвиняемых более 70 человек - действующие и бывшие чиновники, бизнесмены, а также дети Болсонару.

Ожидается, что генпрокурор Бразилии не будет выдвигать обвинений против Болсонару, поскольку является его сторонником.

Сам Болсонару, которого неоднократно обвиняли в безрассудном подходе к пандемии и в том, что он недооценивал опасность вируса, назвал выводы комиссии предвзятыми.

"Они обвиняют меня в геноциде, называют шарлатаном, фальсификатором и уничтожителем. То, что сделали эти ребята, абсурдно", - заявил президент.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Демонстранты на акции протеста, посвященной более чем 600 тысячам смертей от Covid-19 в Бразилии

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии за время пандемии было зарегистрировано почти 22 млн случаев заражения Covid-19, умерли более 606 тысяч человек. По числу жертв коронавируса страна уступает только США.

В отчете сенаторов утверждается, что правительство Болсонару проводило политику, позволяющую коронавирусу распространиться по стране - в надежде добиться коллективного иммунитета.

Помимо преступлений против человечности комиссия сената рекомендовала обвинить его в восьми других нарушениях, включая подстрекательство к преступлению, подделку документов и нарушение социальных прав. Болсонару также обвиняют в нецелевом использовании бюджетных средств и распространении фейковых новостей о пандемии.

В 1300-страничном отчете сенаторы рекомендуют предъявить обвинения двум корпорациям и 77 другим лицам (помимо Болсонару), включая трех взрослых сыновей президента.

"Хаос, который устроило правительство Жаира Болсонару, войдет в историю", - заявил сенатор Ренан Калхейрос, ведущий автор доклада.