"Один на миллион": британскому фотографу удалось сделать уникальный снимок радуги

37 минут назад

Автор фото, Danny Shepherd Подпись к фото, Этот фантастический пейзаж был виден около 20 минут

Британский фотограф Дэнни Шеперд запечатлел уникальный вид полной двойной радуги с вершины одного из холмов в национальном парке Пик-Дистрикт в Англии.

Шеперд сделал эти снимки на высоте около 500 метров над уровнем моря с вершины холма Мэм Тор в графства Дербишир примерно в восемь часов утра в минувшее воскресенье.

Вид на деревню Эдейл Шеперд описал как "праздник цветов, который случается один раз на миллион". Радуга висела в небе около 20 минут.

Снимок разлетелся по социальным сетям, вызвав восторженные комментарии.

Автор фото, Danny Shepherd Подпись к фото, По словам Шеперда, вид был потрясающим. Не поспоришь…

Шеперд фотографирует в национальном парке Пик-Дистрикт уже 20 лет, но, по его словам, такого потрясающего вида еще не встречал.

"Никогда не видел, чтобы Мэм Тор так накрывало радугой, - сказал он. - На рассвете здесь всегда красиво, но такую полную радугу я вижу впервые. Когда я ее увидел - почувствовал себя как ребенок в кондитерской лавке".

Автор фото, Paul Mullins Подпись к фото, Радугу было видно и с перевала Уиннатс

В воскресенье повезло не только Шеперду. Другой фотограф, Пол Маллинз увидел ту же радугу с перевала Уиннатс и назвал ее "невероятным сюрпризом".

"Я заядлый путешественник. Встал пораньше, чтобы успеть к восходу солнца, - рассказал он. - Я надеялся, что восход будет красивым, но на такой невероятный сюрприз не рассчитывал".