В Нью-Йорке воссоздали квартиру главной героини “Сексa в большом городе” Кэрри Брэдшоу

6 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта).

В Нью-Йорке в деталях воссоздали квартиру главной героини культового сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер.

Квартиру сдают на AirBnb - ее можно снять всего за $23 доллара за ночь на двоих.

Счастливчикам удастся не только провести ночь в комнате Кэрри, но и примерить ее шикарные наряды, выпить бокал ее любимого коктейля "Космополитен" и пообедать в ресторане в районе Челси.

При заезде в квартиру постояльцев будет приветствовать голос самой Сары Джессики Паркер.

Такой иммерсивный опыт рекламируют накануне выхода продолжения - мини-сериала "И просто так…" из 10 эпизодов, запланированного на декабрь. В нем вновь появятся игравшие главных героинь Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта).

Ким Кэттролл, которая сыграла Саманту, в продолжении сериала не будет - актриса заявила, что устала от этой роли.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта).