В Нью-Йорке воссоздали квартиру главной героини “Сексa в большом городе” Кэрри Брэдшоу
В Нью-Йорке в деталях воссоздали квартиру главной героини культового сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер.
Квартиру сдают на AirBnb - ее можно снять всего за $23 доллара за ночь на двоих.
Счастливчикам удастся не только провести ночь в комнате Кэрри, но и примерить ее шикарные наряды, выпить бокал ее любимого коктейля "Космополитен" и пообедать в ресторане в районе Челси.
При заезде в квартиру постояльцев будет приветствовать голос самой Сары Джессики Паркер.
Такой иммерсивный опыт рекламируют накануне выхода продолжения - мини-сериала "И просто так…" из 10 эпизодов, запланированного на декабрь. В нем вновь появятся игравшие главных героинь Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта).
Ким Кэттролл, которая сыграла Саманту, в продолжении сериала не будет - актриса заявила, что устала от этой роли.
"Секс в большом городе" выходил на экраны с 1998 по 2004 годы. В России его транслировали с 2003 года. Сериал повествует о четырех подругах, живущих в Нью-Йорке, и их личной и профессиональной жизни.
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