Австралийская семья застряла в песках посреди пустыни. Помощь пришла только через четыре дня

40 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Семья провела в автофургоне, который застрял в грязи посреди пустыни, четыре дня

Австралийская семья, путешествующая в своем автодоме по диким местам континента, увязла в грязи после сильного дождя в пустыне Симпсон в 150 километрах от ближайшего города Однадатта. Их удалось спасти лишь четыре дня спустя.

Линдси и Ори Заврос и их маленькие дети Зои и Зейн вызвали помощь в прошлую пятницу, но из-за сильного наводнения, которое случилось в районе, все дороги оказались размыты. Спасатели сказали путешественникам, что вызволить их смогут не раньше, чем через несколько недель.

Чтобы поддержать семью на время ожидания помощи, им с воздуха сбросили предметы первой необходимости, в том числе воду и спутниковый телефон. У туристов также были кое-какие припасы в фургоне.

Однако, со вторника в месте, где застряла семья, началось резкое повышение температуры: синоптики прогнозируют до 38°C. В итоге на помощь пострадавшим отправили спасательный вертолет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После того, как в месте, где застряла семья, стало припекать солнце, им на выручку выслали вертолет

"Семью отправили город Кубер-Педи, где они переночуют и смогут организовать возвращение домой", - заявили в полиции Южной Австралии.

Семья из города Перт отправилась в путешествие по Австралии на своем автофургоне в ноябре прошлого года и вела заметки о своих приключениях в Instagram.

"Сейчас мы направляемся вглубь страны, в пустыню Симпсон, чтобы поставить еще одну галочку в нашем списке мест, которые мы хотим посетить", - гласил их пост, опубликованный незадолго до происшествия.