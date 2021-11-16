Девелопер продал коллекцию шедевров искусства за $676 млн, чтобы развестись с женой

47 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Шелкография Энди Уорхола "Девять Мэрилин", выполненная вскоре после смерти актрисы Мэрилин Монро, принесла 48,5 млн долларов.

Американскому девелоперу Гари Маклову пришлось продать свою коллекцию искусства на аукционе, чтобы оформить развод с женой Линдой. Они прожили вместе без малого 60 лет. Выручить удалось 676 млн долларов.

Продать коллекцию и разделить выручку на оформление бракоразводного процесса, который начался еще в 2018 году, постановил суд.

35 лотов ушли с молотка в понедельник, ещё 35 произведений искусства будут выставлены на аукцион в следующем году.

Среди выставленных предметов была картина Марка Ротко "№ 7", проданная за 82,5 млн долларов, это вторая по величине сумма за картину художника.

Работа Джексона Поллока "№ 17, 1951" принесла 61,2 млн долларов.

Шелкография Энди Уорхола "Девять Мэрилин", выполненная вскоре после смерти актрисы Мэрилин Монро, принесла 48,5 млн долларов.

Покупатели сохранили анонимность.

Коллекция изначально оценивалась в 400 млн долларов и объехала несколько городов мира, включая Тайбэй, Гонконг, Париж и Лондон, прежде чем вернуться в Нью-Йорк.