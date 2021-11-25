Неизвестный шутник нарядил колледж Кембриджского университета в шапки Санты Клауса

50 минут назад

Автор фото, MARTIN BOND

Кажется, Санта Клаус навещал Кембриджский университет - по крайней мере, об этом говорят улики, которые он оставил после себя.

Таинственный шутник нарядил несколько фигур на здании Колледжа Святого Иоанна в Университете Кембриджа в красные шапочки Санты. Их запечатлел фотограф Мартин Бонд, задавшись вопросом, как же они туда попали.

Он предположил, что тому, кто надел шапочки на статуи, пришлось забраться по стене здания.

"Привратник сказал мне, что никто не брал ключ, то есть, они не могли попасть туда изнутри здания, а значит это было сделано снаружи," - сказал он.

Автор фото, Martin Bond Подпись к фото, Фотограф предположил, что тому, кто надел шапочки на статуи, пришлось забраться по стене здания.

Здание высотой более 50 метров было построено в середине XIX века.