Сотни морских животных погибли на севере Великобритании в результате шторма "Арвен"
Шторм "Арвен", обрушившийся на Британию в минувшие выходные, привел к гибели более 800 детенышей тюленей в заповеднике на северном побережье Шотландии.
Национальный фонд Шотландии заявил, что такой ущерб никогда ранее не был зарегистрирован. По оценкам экспертов, шторм мог привести к гибели более половины детенышей.
В последние годы популяция тюленей в заповеднике существенно увеличилась.
Из-за шторма на побережье Великобритании вынесло сотни морских животных - морских звезд, крабов и моллюсков. Эта фотография сделана в Шотландии у городка Нэрн, недалеко от Инвернесса.
В обществе охраны морских животных пояснили, что пока установить, есть ли среди среди оказавшихся на берегу моллюсков выжившие, - невозможно, но исключать такую вероятность не стоит.