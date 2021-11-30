Сотни морских животных погибли на севере Великобритании в результате шторма "Арвен"

36 минут назад

Автор фото, Laurie Campbell Подпись к фото, В шотландском заповеднике большая популяция тюленей

Шторм "Арвен", обрушившийся на Британию в минувшие выходные, привел к гибели более 800 детенышей тюленей в заповеднике на северном побережье Шотландии.

Национальный фонд Шотландии заявил, что такой ущерб никогда ранее не был зарегистрирован. По оценкам экспертов, шторм мог привести к гибели более половины детенышей.

Подпись к фото, На пирсе - погибшие бельки

В последние годы популяция тюленей в заповеднике существенно увеличилась.

Автор фото, Charlie Maciejewski Подпись к фото, Побережье усеяно погибшими морскими звездами

Из-за шторма на побережье Великобритании вынесло сотни морских животных - морских звезд, крабов и моллюсков. Эта фотография сделана в Шотландии у городка Нэрн, недалеко от Инвернесса.