Белый дом украсили к Рождеству: о чем говорит дизайн декораций
29 ноября Белый дом в США украсили к Рождеству. Новые декорации публике представила первая леди Джилл Байден.
В заявлении Белого дома говорится, что тема рождественских декораций в этом году - "Подарки от сердца".
Вдохновение дизайнеры черпали из небольших знаков внимания и проявлений доброты, которые помогали американцам справиться с последствиями пандемии.
Например, рождественкая елка, украшенная звездами в восточном крыле, посвящена подвигам американских военных, а елки с семейными фотографиями четы Байденов в столовой подчеркивают важность семейных ценностей.
Всего в резиденции американского президента установлена 41 елка.
На декорацию было выделено более почти два километра праздничных лент, 300 свечей и около 80 тысяч рождественских фонариков. Украшать помещения помогали более сотни волонтеров.