Белый дом украсили к Рождеству: о чем говорит дизайн декораций

24 минуты назад

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29 ноября Белый дом в США украсили к Рождеству. Новые декорации публике представила первая леди Джилл Байден.

В заявлении Белого дома говорится, что тема рождественских декораций в этом году - "Подарки от сердца".

Вдохновение дизайнеры черпали из небольших знаков внимания и проявлений доброты, которые помогали американцам справиться с последствиями пандемии.

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Например, рождественкая елка, украшенная звездами в восточном крыле, посвящена подвигам американских военных, а елки с семейными фотографиями четы Байденов в столовой подчеркивают важность семейных ценностей.

Всего в резиденции американского президента установлена 41 елка.

Автор фото, Getty Images