"Санта Клауса не существует". Итальянский епископ огорчил детей под Рождество, епархии пришлось извиняться

час назад

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Римско-католическая епархия на Сицилии принесла извинения после того, как один из епископов, выступая перед группой детей, назвал Санта-Клауса вымышленным персонажем, сообщают итальянские СМИ.

Во время религиозного мероприятия в городе Ното на юго-востоке острова епископ Антонио Стальяно сказал: "Нет, Санта Клауса не существует".

"И я бы даже добавил, что красный костюм, в который он облачен, выбрала компания Coca-Cola - исключительно с рекламными целями", - продолжил священнослужитель в своем обращении, приуроченном к празднованию дня Святого Николая.

Эти слова разозлили многих находившихся в толпе родителей, которые затем выразили свое возмущение в соцсетях.

Представитель епархии Ното Алессандро Паолино поспешил извиниться перед ними. Он сказал, что его коллега не хотел никого обидеть, а пытался привлечь внимание к культу потребления, отдаляющему нынешнюю фигуру Санта-Клауса от ее предполагаемого прототипа - Святого Николая из города Мира, расположенного в современной Турции.

"В первую очередь, от имени епископа я выражаю свое сожаление с связи с этим заявлением, которое расстроило малышей. Я также хочу пояснить, что намерения монсеньора Стальяно были совсем иными", - добавил Паолино, который занимается в епархии связями с общественностью.

По словам Паолино, епископ хотел напомнить детям об истинном смысле Рождества, которое сейчас ассоциируется у большинства людей с избыточным потребительством. "Если все мы, взрослые и дети, могли бы научиться чему-то у Санта-Клауса, то это должно быть следующее: меньше дарить, чтобы потреблять, и больше делиться с нуждающимися", - сказано в заявлении пресс-секретаря епархии.

Кто изобрел Санта-Клауса?

Сам епископ Стальяно дал интервью газете La Republica, в котором объяснил, что не пытался разуверить детей в существовании Санта-Клауса, но просил их задуматься о том, что по-настоящему реально и важно в Рождество.

Автор фото, Hulton Archive Подпись к фото, Образ Санта-Клауса как седобородого старика в красной одежде появился до знаменитой рекламной кампании Coca-Cola. Это - рождественская открытка 1878 года.

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"Мы говорили о том, что важно различать, что настоящее, а что нет. И я привел в пример Святого Николая из Миры - святого, который приносил бедным дары, но не подарки, - сказал Стальяно. - В англо-саксонской традиции он позднее превратился в Санта-Клауса. Но это абсолютно точно не тот Санта-Клаус, которого изобрела компания Coca-Cola. Я хотел объяснить, что культура потребительства, включая подарки, отличается от культуры дарения, когда ты делишься с ближним тем, что имеешь".

"В этом и есть истинный посыл Рождества. Младенец Иисус родился для того, чтобы отдать себя всему человечеству", - подчеркнул епископ.

На официальном сайте Coca-Cola объясняется, что компания "не создавала легенду Санта Клауса", но ее реклама "сыграла большую роль в формировании того веселого персонажа, которого мы знаем сегодня".

"До 1931 года по всему миру существовало много разных изображений Санта-Клауса, в том числе высокого и сухопарого человека, эльфа, был даже страшный Санта", - пишет компания - и объясняет, что в том году она заказала свою рождественскую компанию иллюстратору Хэддону Сандблому. "Его рисунки создали образ Санты как приветливого и довольного жизнью смеющегося персонажа с человеческими чертами, в том числе румяными щеками, белой бородой и сверкающими глазами", - сообщает Coca-Cola.

Впрочем, похожие изображения Святого Николая как старика с белой бородой в красном тулупе встречаются на рождественских открытках и до начала XX века.