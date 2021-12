В Норвегии выпустили рекламу с Сантой-геем. Норвежцы не особо удивились, но за границей возникли споры

час назад

18+

В четырехминутном ролике норвежской государственной почтовой службы Posten под названием "Когда Гарри встретил Санту" (отсылка к популярной романтической комедии 1989 года "Когда Гарри встретил Салли"), семейный мужчина пишет Санта-Клаусу на Северный полюс письмо: "Всё, что я хочу на Рождество, - это ты" (еще одна отсылка - на этот раз к рождественскому хиту Мэрайи Керри All I Want For Christmas Is You).