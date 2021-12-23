В Норвегии выпустили рекламу с Сантой-геем. Норвежцы не особо удивились, но за границей возникли споры

час назад

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Автор фото, Posten

Рождественские рекламные ролики давно стали традицией. Часто это даже небольшие фильмы, рассказывающие какую-то трогательную святочную историю. А в Норвегии рекламный ролик, в котором Санта-Клаус целует мужчину, ожидающего его дома в канун Рождества, внезапно стал хитом.

В четырехминутном ролике норвежской государственной почтовой службы Posten под названием "Когда Гарри встретил Санту" (отсылка к популярной романтической комедии 1989 года "Когда Гарри встретил Салли"), семейный мужчина пишет Санта-Клаусу на Северный полюс письмо: "Всё, что я хочу на Рождество, - это ты" (еще одна отсылка - на этот раз к рождественскому хиту Мэрайи Керри All I Want For Christmas Is You).

Тронутый этим Санта не может отказать.

"Мы хотели отметить 50-летие отмены закона, запрещавшего однополые отношения, - говорит Моника Сольберг, директор по маркетингу Posten. - Реакция застала нас врасплох. Мы ожидали ее, но не до такой степени".

Ролик посмотрели в YouTube около двух миллионов раз.

Ролик не вызвал особого изумления в Норвегии и соседних скандинавских странах, но породил оживленную дискуссию за ее пределами. Помимо похвал, нашлись и те, кто считает, что Санта изменяет миссис Клаус, и вообще, это излишняя сексуализация образа Санты.

Во многих странах идея однополого рождественского романа покажется как минимум спорной.

Например, опрос, проведенный в Великобритании в четверг компанией YouGov, показал, что многие считают идею Санты-гея неприемлемой, хотя в результатах заметно четкое разделение по возрастным группам.

Может ли Санта быть геем?

Недавно реклама в Норвегии вызвала у некоторых раздражение, потому что в ней у Санта-Клауса есть бойфренд, и мнения британцев разделились:

Приемлемо: 39%

Неприемлемо: 41%

Однако в странах Северной Европы эту рекламу в целом рассматривали как трогательную рождественскую историю, отражающую прогрессивный подход Норвегии к правам ЛГБТ.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как в Иерусалиме появился дипломированный Санта-Клаус

До 1972 года однополый секс в Норвегии считался уголовным преступлением, и для изменения отношения к этому потребовалось время. Теперь норвежцы лишь пожимают плечами при виде рекламы, в которой Санта-Клаус нежно целует другого мужчину. В этом немалая заслуга одного человека - Ким Фриле.

Ким Фриле вела неустанную кампанию сначала за изменение закона об однополых отношениях в 1972 году, а затем закона о партнерских отношениях, 21 год спустя узаконившего гей-браки.

Автор фото, Lise Aaserud/Scanpix Norway/PA Images Подпись к фото, Активистка Ким Фриле (справа) повстречалась с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит в 2016 году

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Ее усилия оценили по достоинству: когда в ноябре этого года она умерла в возрасте 86 лет, ей устроили государственные похороны, на которых присутствовали члены королевской семьи Норвегии.

Фриле однажды рассказала норвежскому общественному телеканалу NRK, как до 1960-х годов геям приходилось встречаться в секретных подпольных клубах и как на них смотрели в обществе.

Она начала читать лекции в школах и университетах, появлялась в СМИ и постепенно стала узнаваемым лицом на разнообразных публичных дебатах.

Во время своей кампании Фриле встретила члена парламента от Консервативной партии Венче Ловцов, которая впоследствии стала любовью всей ее жизни.

Их союз стал первым в Норвегии однополым гражданским партнерством, однако их отношения стоили Ловцов ее политической карьеры.

Немногие норвежцы удостаиваются государственных похорон. Прощание с Фриле прошло в соборе Осло и транслировались в прямом эфире по национальному телевидению.

Премьер-министр Йонас Гар Сторе во время отпевания назвал ее "теплым, дружелюбным, храбрым и могущественным человеком, изменившим ход истории".