Стаи волков рыщут по швейцарским Альпам. Они нападают на скот, но убивать их запрещено

Имоджен Фоукс

Би-би-си, Берн

52 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Волки, живущие рядом с людьми, порядком портят жизнь жителям некоторых альпийских деревень.

Пара-другая волков, бродящих по горам, из которых их изгнали столетие назад, - это неплохо. Это признак восстановления природного равновесия и разнообразия.

Волчья стая, осаждающая альпийские деревни, скрывающаяся вдоль тропинок, по которым дети ходят в школу - это совсем другое дело.

Когда волки вернулись в Швейцарию почти 30 лет назад, перебравшись через границу с Италией, экологи были в восторге.

В конце XIX - начале XX веков в Швейцарских Альпах исчезли некоторые виды животных: бурый медведь, рысь и волк.

Теперь все три вида вернулись. Медведи и волки вернулись естественным путем, рысь - усилиями экологов. Но мечта о том, чтобы люди и животные жили в гармонии бок о бок, обернулась кошмаром для некоторых альпийских фермеров.

Нет пастухов

В декабре этого года живущий недалеко от Берна фермер обнаружил, что волк задрал семь из 35 его овец. По-видимому, он перепрыгнул через электрический забор, предназначенный для защиты стада.

В отличие от своих предшественников в средние века, которые постоянно осознавали опасность, которую могут представлять волки, современные фермеры редко нанимают пастухов для присмотра за своими стадами. Даже традиционная овчарка, помогающая отпугнуть волков, вышла из моды.

Тем временем число волков в Швейцарии достигло сотни, теперь в стране по меньшей мере восемь стай.

Автор фото, Gruppe Wolf Schweiz Подпись к фото, В декабре дети волк встретился детям по дороге в школу (фото из архива)

Они регулярно охотятся на домашний скот, что, понятно, не радует фермеров. Летом Швейцарский союз фермеров заявил, что нападения на домашний скот "приобрели новое измерение", вынуждая фермеров раньше срока возвращать животных с летних пастбищ, чтобы защитить их.

По словам фермеров, вся альпийская экономика находится под угрозой.

Еще больше беспокоит то, что некоторые волчьи стаи проявляют интерес не только к овцам, но и к людям.

Прошлой зимой в горах заметили волка, с интересом наблюдающего, как дети учатся кататься на лыжах. В августе в кантоне Граубюнден за фермершей и ее собакой долго следовал волк, а несколько дней спустя ее же преследовали сразу три волка, которые напали на собаку.

В том же регионе туристы сообщили, что за ними следует стая волков. А в этом месяце группа детей из Хайнценберга встретила волков на тропе по дороге в школу.

Не стрелять

Сто лет назад в случае столкновения с волками их просто убивали. Сегодня в Швейцарии волки находятся под охраной, и их можно убивать только в том случае, если будет доказано, что они представляют реальную опасность для домашнего скота или людей.

Это длительный процесс, в ходе которого сотрудники службы охраны дикой природы конкретного кантона направляют доказательства в федеральное управление по охране окружающей среды в Берне, которое, если доказательства покажутся убедительным, даст санкцию на отстрел волков-одиночек в каждом конкретном случае.

Фермеры проявляют все большее нетерпение. В прошлом году они инициировали референдум с требованием изменить закон, чтобы упростить охоту и отстрел волков. Швейцарские избиратели, большинство из которых живут в городах, проголосовали против.

Автор фото, Basel Landschaft Подпись к фото, Этот молодой волк, снятый недавно в районе Базеля - первый за 100 лет волк в окрестностях города

Так что фермерам приходится применять "тактику сдерживания".

По волкам стреляют резиновыми пулями, чтобы дать им понять, что их присутствие в населенных пунктах не приветствуется.

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Детей просят вести себя осторожно и сообщать обо всех встречах с волками. В крайнем случае, чтобы отпугнуть волка, который подошел слишком близко, они должны кричать во все горло - это, кстати, помогло той самой фермерше с собакой, на которую напали волки.

А главное - сохранять спокойствие. То, что волк находится поблизости, не означает, что он собирается на вас напасть, говорит Дэвид Герке, президент группы "Волк-Швейцария".

"Встречи с волками в кантоне Граубюнден могут показаться опасными, - сказал он в интервью швейцарским СМИ, - но это вряд ли представляет реальную опасность".

По его словам, молодые волки от природы любопытны и поэтому иногда подбираются к людям и их жилищам ближе, чем следует.

Однако человек исторически воспринимает волка как угрозу. Рациональные аргументы не всегда помогают людям примириться с тем, что неподалеку от их жилища обитает "большой злой волк".