Министр британского правительства опоздал на интервью, застряв в лифте в здании Би-би-си

час назад

Автор фото, Jack Lamport

В многоэтажном здании в центре Лондона, построенном специально под нужды Би-би-си - "самой креативной организации в мире", по мнению ее менеджмента, - жизнь кипит круглые сутки.

Для успешного вещания требуются, однако, не только креативные продюсеры и талантливые менеджеры - нужно еще и строжайшее соблюдение графика. Если по графику интервью начинается, скажем, в десять утра - изволь без пяти десять уже быть на месте, будь ты хоть премьер-министром.

Обычно так и происходит, но в понедельник утром в бесперебойное вещание Би-би-си неожиданно вмешался внутренний враг. А точнее, лифт, в котором застрял министр по делам жилищного строительства и выравнивания региональных диспропорций в развитии Майкл Гоув, спешивший в радиоэфир на BBC Radio 4 к политическому обозревателю Би-би-си Нику Робинсону.

Лифт оказался бывалым саботажником и продержал министра в плену около получаса.

Несколько обескураженный Ник Робинсон сообщил об этом слушателям программы Today вскоре после 8 часов утра.

Майкл Гоув оказался закаленным бойцом и предложил провести интервью по телефону прямо из лифта. Но на такие жертвы (мобильная связь в лифтах обычно неважного качества, если она вообще есть) идти не пришлось: объединенными усилиями технического департамента Би-би-си коварную машину удалось победить, и министр попал в студию, опоздав всего на 15 минут и заявив, что "страшно рад" в ней оказаться.

Гоув отнесся к инциденту с пониманием, сказав в ответ на извинения ведущего, что все понимает, и такое, мол, может случиться с каждым. И заодно посоветовал сделать из случившегося сюжет в сатирическом сериале "W1A", который Би-би-си снимает сама про себя.

"Иногда W1A - это не просто комедия. Интервью с Майклом Гоувом сегодня утром задержалось, потому что он застрял в одном из наших лифтов на полчаса. Ник Робинсон приносит извинения недавно освободившемуся г-ну Гоуву" (W1A - это также первая часть почтового индекса здания Би-би-си в Лондоне)

Коварные лифты и раньше вставали на пути высокопоставленных чиновников, звезд эстрады и прочих знаменитостей к эфиру Британской вещательной корпорации. Злостные механизмы не щадили даже глав иностранных государств.

Воспоминания Фамиля Исмайлова, ныне редактора отдела новостей Русской службы Би-би-си, а в те годы - обычного журналиста

В 1995 году мне пришлось провести полчаса в неисправном лифте Буш-хауса, тогдашней штаб-квартиры Всемирной службы Би-би-си, с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым. Кроме нас в кабине были начальник президентской охраны, министр иностранных дел, переводчик, сотрудник секьюрити здания, да еще и глава Совета попечителей Би-би-си барон Мармадюк Хасси.

На интервью Алиев опоздать не мог, потому что вести его должен был я. Тем не менее в кабине лифта чувствовалось ощущение всеобщего конфуза.

Президент Алиев шутил, начальник охраны напряженно молчал, министр поддакивал Алиеву, барон вежливо слушал переводчика, секьюрити нервно переговаривался с кем-то по рации.

Позже барон подарил Алиеву пресс-папье в виде герба Би-би-си и намекнул, что им можно также грозить нерадивым сотрудникам. Алиев парировал: да, а потом ваша пресса будет писать, что я угрожаю оппозиции, вы лучше, мол, тут с лифтами разберитесь.

Для борьбы с лифтами Би-би-си всегда привлекала людей незаурядных. Например, Хайдер аль Абади несколько лет следил за исправностью лифтов в Буш-хаусе. Впоследствии (с 2014 по 2018 год) он был премьер-министром Ирака.

Точно сказать, какова вероятность застрять в лифте, невозможно. Некоторые теоретики считают, что шанс застрять в офисном лифте в каждую конкретную поездку - примерно 0,01%. Согласно другим оценкам, если вы живете в многоэтажке, то за 40 лет жизни среднестатистического лифта ваши шансы застрять в нем вырастают до 12%.