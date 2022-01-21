Мужчину в США нашли мертвым в доме, кишащем питонами и кобрами

22 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мужчина держал дома гремучих змей, питонов и кобр

Тело 49-летнего жителя штата Мэриленд было обнаружено соседями у него дома.

В комнате с мужчиной находилось больше сотни змей, в том числе ядовитых.

Все рептилии при этом были в террариумах, поэтому причина смерти мужчины пока не установлена.

Соседи вызвали полицию. Приехав, стражи порядка насчитали в доме 124 змеи разных видов, в том числе питонов, гремучих и кобр.

Крупнейшей из найденных рептилий был четырехметровый бирманский питон.

Смерть мужчины констатировали на месте, но ее причина до сих пор неизвестна. В полиции говорят, что у них нет подозрений в причастности другого человека к его гибели. Они надеются понять больше после вскрытия.

Судьбу змей решают в окружном центре зооконтроля с помощью экспертов из близлежащих штатов Вирджиния и Северная Каролина. Законы штата Мэриленд запрещают держать дома ядовитых змей.

Представительница центра зооконтроля в беседе с Би-би-си сказала, что самих змей уже отправили в другие штаты. "Все они размещены в соответствующих организациях за пределами штата с соответствующими лицензиями и разрешениями", - сказала она.