"Платиновый юблей": как в королевские сувениры вкралась ошибка

11 минут назад

Автор фото, PA Media

Когда китайский производитель выпускал тысячи сувенирных чашек, блюдец и тарелочек, приуроченных к 70-летию правления королевы Британии Елизаветы II, заводской контроль качества не заметил (возможно, их просто подвело знание английского) досадную ошибку в одном из самых важных слов - юбилей. В результате получилось что-то вроде "Платинового юблея", причем в двух разных вариантах, и оба - неправильные: "Platinum Jubbly" и "Platinum Jubblee".

Автор фото, PA Media

Но если вы думаете, что на эту партию не нашлось покупателя, вы ошибаетесь. Все 10800 предметов скупила компания Wholesale Clearance UK.

"Это же так классно, - заявил журналистам представитель базирующейся в Дорсете компании Энди Уайт, - надо думать, заказчик сразу отказался от всей партии, но теперь, когда все знают об этой ошибке, они, наверное, кусают локти. Ну да ничего, кто-то теряет, кто-то находит".