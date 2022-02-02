"Платиновый юблей": как в королевские сувениры вкралась ошибка
Когда китайский производитель выпускал тысячи сувенирных чашек, блюдец и тарелочек, приуроченных к 70-летию правления королевы Британии Елизаветы II, заводской контроль качества не заметил (возможно, их просто подвело знание английского) досадную ошибку в одном из самых важных слов - юбилей. В результате получилось что-то вроде "Платинового юблея", причем в двух разных вариантах, и оба - неправильные: "Platinum Jubbly" и "Platinum Jubblee".
Но если вы думаете, что на эту партию не нашлось покупателя, вы ошибаетесь. Все 10800 предметов скупила компания Wholesale Clearance UK.
"Это же так классно, - заявил журналистам представитель базирующейся в Дорсете компании Энди Уайт, - надо думать, заказчик сразу отказался от всей партии, но теперь, когда все знают об этой ошибке, они, наверное, кусают локти. Ну да ничего, кто-то теряет, кто-то находит".
Wholesale Clearance UK предлагает приобрести весь набор оптом за £32400 (около 3,3 млн рублей), уверяя, что при желании, терпении и смекалке покупатель сможет извлечь десятикратную прибыль.