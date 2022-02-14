Биржевой йог: директор фондовой биржи Индии согласовывала свои решения с гималайским гуру

13 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Читра Рамкришна советовалась со своим духовным наставником по всем важным вопросам

Бывший исполнительный директор крупнейшей фондовой биржи Индии, Читра Рамкришна, принимала финансовые решения под руководством некоего йога, своего духовного наставника, проживающего в Гималаях.

Как объявил по результатам своего расследования Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), Рамкришна регулярно отправляла своему гуру бизнес-планы, повестки заседаний советов директоров и прогнозы финансовых аналитиков.

Совет по ценным бумагам заявил, что это йог фактически руководил фондовой биржей, а бывший директор просто была "марионеткой в его руках".

Подробностей не так уж много, но если верить SEBI, то г-жа Рамкришна встретила своего духовного гуру на берегу реки Ганг лет двадцать назад и с тех пор, по словам самой нарушительницы правил, "неоднократно обращалась к нему за советом по многим личным и профессиональным вопросам".

Автор фото, DIBYANGSHU SARKAR Подпись к фото, Читра Рамкришна, управляющий директор Национальной фондовой биржи и Арундати Баттачарья, председатель Национального банка Индии возжигают огонь на инаугурации отделения INFOCON в Калькутте. 2015 год

При этом она не считает, что поступила дурно: "Руководители высшего звена, - сказала она, - часто обращаются за неформальными советами к наставникам, или крупным специалистам в своей отрасли. Я верила, что его руководство помогает мне лучше вести дела".

Би-би-си попыталась связаться с гуру, написав ему на электронный адрес, указанный в расследовании SEBI, но ответа пока что нет. Как нет и никаких других сведений, по которым его можно было бы опознать, кроме того, что он живет где-то в Гималаях..

Г-жа Рамкришна ушла с поста директора биржи в 2016 году, сославшись на личные причины. Теперь SEBI оштрафовал ее на 30 млн рупий (около 400 тыс. долларов США)

По словам бизнес-корреспондента Би-би-си в Индии Никхила Инамдара, соцсети переполнены комментариями, в которых два самых распространенных выражения - это "уму непостижимо" и "поверить невозможно".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, История о том, что духовный гуру управлял фондовой биржей, вызвала такой резонанс, что не исключено, что властям придется провести еще одно, более тщательное расследование, а также разыскать таинственного гуру и поговорить с ним лично. А то пока что мы даже не знаем, на какой высоте над уровнем моря он находится

Народ, конечно, потрясен, но также и возмущен, и считает, что виновница скандала отделалась легким штрафом, тогда как вообще-то за такое нарушение корпоративной этики надо было бы заводить уголовное дело.