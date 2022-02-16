Ростовскому изданию о поэзии грозит штраф за бранное слово из письма Тургенева Герцену

12 минут назад

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Управление Роскомнадзора по Ростовской области потребовало привлечь к ответственности издание о поэзии Prosodia из-за употребления нецензурной лексики. Поводом стал отрывок из письма Ивана Тургенева с бранным словом, использованным для обозначения незаконнорожденного.

Как рассказал Би-би-си главный редактор портала Владимир Козлов, статья, вышедшая 1 января, была посвящена выходу сборника поэта XIX века Степана Шевырева.

В ней было, в частности, процитировано письмо писателя Ивана Тургенева Александру Герцену с заголовком "Подробное историческое описание побоища, происходившего в первопрестольном граде Москве между графом Бобринским и профессором элоквенции Шевыревым".

"Возникли споры (как это водится в Москве) о славянофильстве, о статье Аксакова о богатырях, а наконец и о речи Роберта Пиля, за которую упомянутый граф вздумал заступаться. - "После этого Вы не патриот", - заметил профессор. На эти слова граф с изумительной находчивостью и совершенным à propos возразил: "А ты, сукин сын, женат на [незаконнорожденной]! - "А ты сам происходишь от [незаконнорожденного]", - в свою очередь заметил профессор и бац графа в рожу", - описывал возникший конфликт Тургенев.

По словам Козлова, статья была опубликована 1-го января, письмо из Роскомнадзора пришло в редакцию спустя две недели, и материал сразу был удален. Руководство портала предоставило устные объяснения, а позже направило и письменные.

Однако на этой неделе главный редактор получил протокол об административном правонарушении, датированный 18-м января.

"Prosodia - просветительский проект о русской поэзии, который работает для аудитории 18+, о чем есть уведомление на сайте. [...] Как сообщает словарь В.И.Даля, [это] слово в XIX веке употребляется в том же значении, что и слово "ублюдок", содержащее тот же корень, - "внебрачный ребенок". Однако слово "ублюдок" никогда не признавалось матерным, несмотря на то, что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором", - процитировал Козлов в "Фейсбуке" свой ответ ведомству.

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"Я примерно представляю, как работает Роскомнадзор, - предположил в разговоре с Би-би-си Козлов. - Насколько я понимаю, это искусственный интеллект отслеживает, фиксирует и посылает сигнал, что правонарушение уже случилось. А дальше уже пишется протокол и направляется в суд".

Русская служба Би-би-си обратилась в Роскомнадзор за комментарием и ожидает ответа.

Согласно Национальному корпусу русского языка, использованное Тургеневым слово неоднократно встречается в переписке авторов XIX века и литературных текстах XX века, в том числе в произведениях В. Ходасевича, И. Шмелева, В. Гроссмана, И. Бродского и других авторов.

Сайт, на котором была опубликована спорная фраза зарегистрирован в Роскомнадзоре как сетевое издание, а в законе содержится абсолютный запрет на распространение нецензурной лексики в зарегистрированных СМИ, пояснил Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы "Марков и Мадаминов" Сергей Марков.

Статья КоАП, по которой составлен протокол, не предполагает каких-либо условий освобождения от ответственности - даже если речь идет об историческом тексте.

"Поэтому при стандартном позитивистском подходе к праву сотрудников госорганов не могут быть оправданием ни историко-культурный характер спорного высказывания, ни установленное при распространении СМИ возрастное ограничение. В результате часто получается так: есть подходящий корень - есть и нарушение закона", - говорит Марков.

Перечень нецензурных слов, используемый Роскомнадзором, содержится в рекомендациях по применению поправок в Закон о СМИ и Административный кодекс РФ, принятых в апреле 2013 года.

"К нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на "х", "п", "е", "б", а также образованные от них слова и выражения", - говорится в документе.