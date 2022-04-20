"Я никогда не поднимал руку на женщину". Суд в США выясняет, бил Джонни Депп жену или нет

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

Джонни Депп дал показания в суде по делу о клевете против бывшей жены Эмбер Херд.

Актер вновь заявил, что никогда не бил бывшую супругу и вообще никогда не поднимал руку на женщин.

Депп подал иск на 50 миллионов долларов против бышей супруги в связи с авторской статьей, написанной Херд для Washington Post, в которой она назвала себя жертвой домашнего насилия. Та подала встречный иск на 100 миллионов долларов против Деппа, и оба иска объединили в одно делопроизводство.

Сама газета Washington Post не выступает ответчиком по этому делу.

Гражданский судебный процесс проходит в Вирджинии уже вторую неделю и, как ожидается, продлится не менее шести недель.

Команда адвокатов Херд стремится изобразить Деппа жестоким человеком, склонным к употреблению наркотиков и алкоголя.

Адвокаты Деппа пытаются представить заявления Херд о домашнем насилии как мистификацию и продуманную стратегию, направленную на то, чтобы разрушить его репутацию.

Выступая перед присяжными во вторник, Депп сказал, что сейчас для него важна только правда.

"Я никогда не бил мисс Херд и вообще не бил ни одну женщину в своей жизни", - заявил он.

"Это были шесть лет испытаний - так странно, когда сначала ты, так сказать, Золушка, а затем через 0,6 секунды ты Квазимодо", - сказал он, описывая, как отношение людей к нему изменилось после статьи в Washington Post.

"Моя цель - правда, потому что меня убивает то, что люди, с которыми я общался, с которыми я встречался на протяжении многих лет… думают, что я мошенник и что я им лгал", - добавил он.

Автор фото, Getty Images

До сих пор судебный процесс главным образом фокусировался на поведении Деппа и на том, оскорблял ли он когда-либо Херд словом или действием. Адвокаты Деппа обвинили актрису в том, что в своих описаниях предполагаемого насилия она "сыграла лучшую роль в своей жизни".

Присяжные заслушали показания бывшего терапевта пары, который описал, как Депп и Херд взаимно оскорбляли друг друга. Показания дали и медицинские работники, работавшие с Деппом, когда он проходил курс лечения от опиатной зависимости.

В понедельник медсестра Дебби Ллойд, нанятая для лечения наркозависимости Деппа и присутствовавшая на свадьбе пары, сообщила суду, что была свидетелем нескольких попыток Херд спровоцировать конфликт со мужем.

По словам Ллойд, которая часто путешествовала с Деппом, супруга иногда затевала с ним ссоры, пока он лечился.

Во вторник звукорежиссер Кинан Уайатт, который работал с Деппом почти во всех его фильмах с 1990-х годов, показал, что никогда не видел, чтобы актер словесно или физически оскорблял своих двоих детей или их мать.

Депп и Херд представили суду списки потенциальных свидетелей, которых они могут вызвать, включая бывшего партнера Херд и главу компании Tesla Илона Маска и актера Джеймса Франко.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Суд по делу о клевете в США - непростой процесс для истцов, особенно таких известных фигур, как Депп, которые должны предоставить четкие и убедительные доказательства того, что Херд сделала заведомо ложные заявления.

До процесса в США Депп подал в суд на владельца британской газеты Sun, компанию News Group Newspapers и ее редактора Дэна Вуттона за статью, опубликованную в апреле 2018 года.

Газета обвинила актера в том, что он избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд. Статья называлась "Свихнуться можно: как Джоан Роулинг может искренне радоваться, что домашний насильник Депп сыграет в новом фильме "Фантастические твари"?

В ноябре 2020 года Высокий суд Лондона постановил, что газета смогла доказать правдивость информации, содержавшейся в статье.

В решении суда говорилось, что утверждения газеты, назвавшей Деппа "человеком, избивавшим жену", соответствуют действительности. Суд также отказался назначать компенсацию Деппу за якобы нанесенный его репутации ущерб.

"Я заключаю, что сторона защиты сумела продемонстрировать правдивость слов, которые она публиковала, - заявил судья Эндрю Никол. - Таким образом этот иск отвергается".

Вскоре после этого Деппа, по его словам, "попросили" отказаться от роли злодея Геллерта Грин-де-Вальда в сериале "Фантастические твари", на что он ответил согласием.