На денек в Венецию? 10 евро за въезд

43 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Власти Венеции рассматривают планы взимать с туристов, приезжающих в город на день, до 10 евро.

В пасхальные выходные количество посетителей этого прекрасного города достигло доковидного уровня, и власти пытаются регулировать поток туристов - не без выгоды для себя.

Система бронирования начнет работать с июня в пилотном режиме на полгода, а затем, возможно, окончательно вступит в силу в январе следующего года.

В конце 2018 года итальянское правительство одобрило идею взимать плату с туристов, и городские власти начали активно ее разрабатывать.

До пандемии Венецию ежегодно посещало около 30 миллионов человек. После снятия ковидных ограничений туристы начали возвращаться в город, однако лишь в минувшие пасхальные выходные, когда площади и переулки Венеции заполнили более 125 тысяч человек, стало понятно, что туризм в городе на воде приходит в норму.

"Туризм в Венеции возвращается, и это глоток свежего воздуха для [туристических] операторов, - написал мэр Венеции Луиджи Бруньяро в "Твиттере". - Сегодня многие поняли, что система бронирования - это правильный путь для более сбалансированного управления туризмом".

Бронировать визит в Венецию придется лишь тем, кто посещает город на один день, без ночевки. Сумма составит от 3 до 10 евро, в зависимости от количества уже находящихся в городе посетителей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Количество туристов в Венеции начало возвращаться к доковидному уровню лишь весной

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"Экспериментальная фаза начинается в июне, когда туристам будет предложено бронировать билеты через веб-сайт, который разрабатывает городской совет, - сказал в интервью газете La Repubblica Симоне Вентурини, глава городского отдела туризма. - Мы собираемся поощрять тех, кто забронирует билеты [заранее] - например, предоставлять скидки на вход в музеи. Для определения размера платы за доступ мы установим максимальный порог в 40 или 50 тысяч посетителей в день".

Жителям региона Венето тоже придется бронировать свои визиты в город, хотя платить за визит им не придется. Власти составляют список и других исключений - например, при необходимости приехать в город на похороны или навестить родственника. Он будет обнародован в течение ближайших недель.

Ночующих в городе туристов новый сбор не коснется, поскольку они и так уже платят туристический налог.