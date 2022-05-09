Фанатка группы Metallica родила во время концерта в Бразилии

час назад

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Автор фото, Mauricio Santana/WireImage

Фанатка группы Metallica, пришедшая на концерт на 39-й неделе беременности в Бразилии, родила прямо во время выступления.

Об этом мать новорожденного Джойс Фигейро сообщила у себя в "Инстаграме", вскоре репост появился в "сториз" самой Metallica.

"Могла ли я подумать, что мой мальчик решит появиться на свет на шоу Metallica за три песни до окончания концерта? - написала Фигейро. - На какой бы концерт я ни пошла, всегда что-то происходит, но на этот раз это превзошло мои ожидания".

Мальчик, которого назвали Луан, родился на стадионе в южном бразильском штате Парана.

По словам Фигейро, она купила билет на концерт Metallica три года назад. В день концерта она была на 39-й неделе беременности и сидела в специально огороженной зоне.

Когда солистам группы оставалось отыграть три песни, у нее начались схватки. Вначале Джойс планировали отвезти на машине скорой помощи в больницу, однако, как вспоминает мать новорожденного, "было слишком поздно".

По словам Джойс, ее сын родился в 23:15 по местному времени под хит группы Enter Sandman.