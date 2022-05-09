Пес Патрон теперь не только герой мемов, но и кавалер ордена. Президент Украины наградил его за разминирование

45 минут назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Пес Патрон помогает разминировать Черниговскую область

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом пса, помогающего разминировать территории, с которых ушли российские войска.

Пес по кличке Патрон получил свою награду во время торжественной церемонии в Киеве. С начала войны Патрон помог команде саперов в поиске более 200 взрывчатых устройств.

"Я хочу наградить украинских героев, которые помогают разминировать нашу землю, - заявил Зеленский. - А вместе с нашими героями - замечательного маленького сапера Патрона, который помогает не только обезвреживать взрывные устройства, но и обучать наших детей необходимым правилам безопасности на участках, где существует угроза взрыва".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Патрон с командой саперов на церемонии награждения, в которой принял участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо

На церемонии награждения также присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который приехал в Украину в воскресенье.

Когда Патрону и кинологу Государственной спасательной службы Михаилу Илиеву вручали награды, Трюдо похлопывал себя по карманам, как-будто искал в них лакомства для собаки.

Сейчас Патрону два с половиной года, а свою карьеру сапера он начал в шесть месяцев. Пес стал национальным героем и символом сопротивления России.

Патрон также стал героем иллюстраций и зарисовок: фотографии и видео с его изображением можно увидеть в различных украинских аккаунтах в соцсетях.