Пес Патрон теперь не только герой мемов, но и кавалер ордена. Президент Украины наградил его за разминирование
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом пса, помогающего разминировать территории, с которых ушли российские войска.
Пес по кличке Патрон получил свою награду во время торжественной церемонии в Киеве. С начала войны Патрон помог команде саперов в поиске более 200 взрывчатых устройств.
"Я хочу наградить украинских героев, которые помогают разминировать нашу землю, - заявил Зеленский. - А вместе с нашими героями - замечательного маленького сапера Патрона, который помогает не только обезвреживать взрывные устройства, но и обучать наших детей необходимым правилам безопасности на участках, где существует угроза взрыва".
На церемонии награждения также присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который приехал в Украину в воскресенье.
Когда Патрону и кинологу Государственной спасательной службы Михаилу Илиеву вручали награды, Трюдо похлопывал себя по карманам, как-будто искал в них лакомства для собаки.
Сейчас Патрону два с половиной года, а свою карьеру сапера он начал в шесть месяцев. Пес стал национальным героем и символом сопротивления России.
Патрон также стал героем иллюстраций и зарисовок: фотографии и видео с его изображением можно увидеть в различных украинских аккаунтах в соцсетях.
На одном из популярных рисунков Патрон мочится на российскую ракету в своем фирменном спасательном жилете.