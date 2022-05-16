"Кровавое суперлуние": полное лунное затмение окрасило Луну в красный цвет
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
Минувшей ночью астрономы, да и все желающие, смогли насладиться необычным зрелищем: в небе появилась кровавая суперлуна.
Вскоре после 03:30 по Гринвичу в понедельник в течение нескольких минут наша планета находилась прямо между Солнцем и Луной.
В это время Луна полностью погрузилась в тень Земли, и от этого приобрела темно-красный оттенок.
Этот цвет получается в результате проекции солнечного света на затененную поверхность Луны через атмосферу Земли.
Лунное затмение совпало с другим событием - суперлунием, когда Луна находится в ближайшей точке к Земле на своей орбите, и поэтому кажется больше, чем обычно.
Лучше всего этот эффект наблюдался с 03:29 по Гринвичу, когда началось полное лунное затмение, и его стало видно в западном полушарии.
В течение почти полутора часов после этого единственный солнечный свет, достигавший Луны, проходил через атмосферу Земли, окрашивая спутник в красный цвет.
В Европе затмение можно было наблюдать относительно недолго. Но в некоторых районах Америки картина была по-настоящему впечатляющей.
"В действительности в это время можно наблюдать и восход, и закат, происходящие одновременно. Весь этот свет будет проецироваться на Луну, - объясняет доктор Грегори Браун, астроном Королевской обсерватории в Гринвиче, Лондон. - Если находиться на Луне и смотреть на Землю, было бы видно красное кольцо, опоясывающее нашу планету снаружи".
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: