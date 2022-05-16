"Кровавое суперлуние": полное лунное затмение окрасило Луну в красный цвет

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Проходя сквозь тень Земли, Луна приобрела медно-красный оттенок

Минувшей ночью астрономы, да и все желающие, смогли насладиться необычным зрелищем: в небе появилась кровавая суперлуна.

Вскоре после 03:30 по Гринвичу в понедельник в течение нескольких минут наша планета находилась прямо между Солнцем и Луной.

В это время Луна полностью погрузилась в тень Земли, и от этого приобрела темно-красный оттенок.

Этот цвет получается в результате проекции солнечного света на затененную поверхность Луны через атмосферу Земли.

Лунное затмение совпало с другим событием - суперлунием, когда Луна находится в ближайшей точке к Земле на своей орбите, и поэтому кажется больше, чем обычно.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Луна над вершинами холмов в Республике Северная Македония

Лучше всего этот эффект наблюдался с 03:29 по Гринвичу, когда началось полное лунное затмение, и его стало видно в западном полушарии.

В течение почти полутора часов после этого единственный солнечный свет, достигавший Луны, проходил через атмосферу Земли, окрашивая спутник в красный цвет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Греции зрители собрались у храма Посейдона недалеко от Афин, чтобы наблюдать за Луной перед полным затмением

В Европе затмение можно было наблюдать относительно недолго. Но в некоторых районах Америки картина была по-настоящему впечатляющей.

"В действительности в это время можно наблюдать и восход, и закат, происходящие одновременно. Весь этот свет будет проецироваться на Луну, - объясняет доктор Грегори Браун, астроном Королевской обсерватории в Гринвиче, Лондон. - Если находиться на Луне и смотреть на Землю, было бы видно красное кольцо, опоясывающее нашу планету снаружи".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Рио-де-Жанейро в какой-то момент Луна казалась почти оранжевой

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: