"Как эту штуку выключить?" В США пассажир посадил самолет, когда пилоту стало плохо

час назад

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Автор фото, Robert Morgan Подпись к фото, Диспетчер Роберт Морган (слева) помог пассажиру Даррену Харрисону благополучно посадить самолет

На восточном побережье США не имеющий, по его словам, абсолютно никакого понятия, как управлять самолетом пассажир сам - следуя инструкциям авиадиспетчера - посадил легкий одномоторный самолет после того, как пилот потерял сознание.

Когда о необычном приземлении узнала пресса, никто из сотрудников аэропорта не мог вспомнить, как зовут героя. Но в четверг его все-таки нашли, им оказался молодой американец по имени Даррен Харрисон.

Драматические события развернулись во вторник днем в небе над штатом Флорида. Даррен был единственным пассажиром небольшого самолета "Сессна 280". Он летел с Багамских островов на запад в сторону США, когда пилоту стало плохо, и он потерял сознание.

Легкий одномоторный самолет, летевший на высоте около 3000 метров, вдруг резко снизился до 2000 метров всего за 16 секунд.

Диспетчеры, с которыми вышел на связь Харрисон, попытались ему помочь. Диалог между ними и пассажиром отражает разворачивающуюся драму.

ХАРРИСОН: "У меня тут серьезная ситуация. Моему пилоту плохо. Я понятия не имею, как управлять самолетом".

ДИСПЕТЧЕР: "Вас понял. Где вы находитесь?"

ХАРРИСОН: "Понятия не имею. Я вижу перед собой берег Флориды, но где это - не представляю".

ДИСПЕТЧЕР: "Постарайтесь удерживать крылья ровно и следуйте вдоль побережья - в северном или в южном направлении. Мы попытаемся установить ваше местонахождение".

ХАРРИСОН (спокойным голосом): "Я что-то не могу включить экран навигатора, а там вся информация. Вы случайно не знаете, как это сделать?"

Диспетчерам вскоре удалось установить местонахождение самолета.

Как посадили самолет

Двойная система управления "Сессны" позволяет управлять самолетом с пассажирского кресла.

Когда диспетчеры аэродрома Форт Пирс установили местонахождение самолета, они попросили Даррена дать им номер своего мобильного и в дальнейшем уже диспетчеры международного аэропорта Палм-Бич поддерживали с ним связь по мобильному телефону.

Посадить самолет Даррену Харрисону помог авиадиспетчер с 20-летним стажем и опытный инструктор Роберт Морган, которого вызвали с обеденного перерыва его коллеги.

Морган принял решение направить Харрисона именно в Палм-Бич, потому что это самая крупная взлетно-посадочная площадка в округе.

Автор фото, CBS Подпись к фото, Самолет приземлился в аэропорту Палм-Бич

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Сам диспетчер не имел опыта полетов именно на этом самолете - Cessna 208, но открыл у себя в смартфоне изображение его приборной панели.

"Я понимал, что этот самолет - такой же, как остальные", - рассказал Морган местному телеканалу WPBF 25 News.

"Мне нужно было поддерживать спокойствие [Харрисона], направить его ко взлетно-посадочной полосе и объяснить, как сбросить газ, чтобы можно было снизиться и пойти на посадку", - подчеркнул диспетчер.

На видеозаписи видно, как самолет плавно заходит на посадку. "До того, как я все осознал, он мне говорит: "Я приземлился. Как эту штуку выключить?", - вспоминает Морган.

Когда пассажир, ставший не по своей воле пилотом, вылез из самолета, Морган и Харрисон обнялись.

"Он сказал, что хочет поскорее попасть домой и обнять свою беременную жену", - рассказал диспетчер. "Я был так рад, что смог помочь", - добавил он.

Пилота самолета забрали в больницу. Местные власти не сообщали пока его имени и в каком состоянии он находится.