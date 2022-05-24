Принц Уильям к своему 40-летию появится на монете в 5 фунтов

час назад

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Автор фото, Royal Mint Подпись к фото, Автор гравюры - Томас Т. Дохерти - демонстрирует монету

Королевский монетный двор объявил, что в честь 40-летия герцога Кембриджского выпустит номиналом 5 фунтов стерлингов с его портретом.

Монетный двор представил монету в преддверии дня рождения принца Уильяма 21 июня.

Впервые герцог, второй в очереди на престол, появится один на официальной монете Великобритании, отчеканенной Королевским монетным двором.

Лицо принца Уильяма на монете, по-видимому, взято с фотографии, сделанной на вечеринке по случаю дня рождения королевы в июне 2018 года в резиденции посла Великобритании в Иордания.

Автор фото, Royal Mint

Изображение на монете сделано гравером Томасом Т. Догерти. Изображение королевы Елизаветы II, выгравированное Джоди Кларком, отчеканено на другой стороне монеты.

На ребре монеты выбита надпись "Его Королевское Высочество герцог Кембриджский".

"Дизайн обеспечивает баланс между энергией Его Королевского Высочества, молодого отца, и церемониальным характером его королевского положения. Угол портрета в три четверти создает более динамичное изображение, чем традиционный профиль сбоку", - сказал Догерти.

"Я использовал определенные методы лепки из глины, но на цифровом оборудовании, чтобы перевести двухмерное изображение в трехмерное. Используя технологии, мы теперь можем создавать дизайны и скульптуры с большей эффективностью, чем когда я начинал свою карьеру 17 лет назад. Для этого требуется высокий уровень навыков и мастерства - инструменты разные, но принципы остаются прежними", - пояснил гравер.

Автор фото, Royal Mint Подпись к фото, На второй стороне монеты - изображение Ее Величества

Наряду с новой монетой в 5 фунтов стерлингов будет выпущена ограниченная серия из двух монет, включающая праздничную золотую монету весом четверть унции и соверен 1982 года - год рождения герцога.

Коллекция также будет включать монету ограниченного тиража, изготовленную из чистого золота весом 5 унций. Гравировка на ней выполнена с помощью лазера, и трехмерное изображение герцога будет выглядеть более выпукло и отчетливо.

Ранее портрет Уильяма и герцогини Кембриджской появился на официальной монете, выпущенной в 2011 году в ознаменование их свадьбы.

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