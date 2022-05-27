Британца с аутизмом не пустили в супермаркет с котом. Он подал в суд

Доминик Касиани, Клэр Эллисон

Би-би-си, Лондон

31 минуту назад

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Подпись к фото, Обычно на уличке Иен держит Хлою на плече

Британец с аутизмом подал в суд на крупную сеть супермаркетов Sainsbury's, потому что сотрудники компании не разрешают ему ходить в магазин, взяв с собой кошку,

Иэн Фенн хочет добиться, чтобы суд официально признал его кошку Хлою (Chloe) животным-помощником, наподобие собаки-поводыря.

По словам Иэна, Хлою он всегда носит с собой, поскольку ее присутствие помогает ему сохранять спокойствие и четкость мыслей - а значит, и независимость.

В компании Sainsbury's признают, что Хлоя хорошо воспитана и вряд ли будет доставлять другим покупателям какие бы то ни было. Однако в то же время представители администрации сети супермаркето вподчеркивают, что не хотят создавать прецедент, после которого в магазин придется пускать и других кошек, а это негигиенично.

Поданный иск - первый подобный случай в судебной практике Великобритании.

Иэн Фенн живет в Лондоне, зарабатывая на жизнь живописью и дизайнерскими проектами. Не так давно у него официально диагностировали расстройство аутического спектра, но и до того на протяжении многих лет в людных местах на его нередко накатывали приступы тревожности.

Хлою он выдрессировал так, что та совершенно спокойно и невозмутимо сопровождает хозяина в транспорте и ходит вместе с ним по делам.

Придя на встречу с Иэном в пабе, я замечаю Хлою, сидящую на собственной небольшой подстилке, облаченная в жилет с надписью "животное-помощник". За час нашего разговора она периодически оглядывается по сторонам, но с подстилки не уходит ни разу.

Подпись к фото, Клои в автобусе

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"Когда вокруг много людей, у меня случается сенсорная перегрузка, и я мгновенно замыкаюсь, - объясняет Иэн. - А вот если со мной Хлоя, то я фокусирую свое внимание на ней".

Так Иэн возвращает себе ощущение контроля над ситуацией.

Только в этом году Хлоя уже побывала с Иэном в трех десятках ресторанов и пабов, осмотрела различные городские достопримечательности и вместе с ним посетила больницу - это не говоря уже о бесчисленных поездках в автобусах и поездах. На улице Иэн обычно либо держит ее на плече, либо ведет на поводке.

"Хлоя структурирует мою жизнь, задает в ней распорядок, - объясняет Иэн. - Утром она меня поднимает с кровати, вечером - показывает, что пора спать. Не могу сказать, что думает по поводу наших отношений она сама, но лично мне кажется, что мы отлично работаем в команде".

В марте Иэн в сопровождении Хлои зашел в супермаркет Sainsbury's на юге Лондона, но охранник остановил его и попросил оставить кошку на улице.

"В результате я довольно сильно расстроился, - вспоминает Иэн. - В какой-то момент я даже забыл, за чем именно пришел в магазин - что мне там было нужно. В результате я пережил такое потрясение, что на какое-то время абсолютно потерял уверенность в себе и две недели вообще не мог выйти из дома на улицу".

Это был первый случай, когда Иэну не дали взять Хлою в супермаркет. В магазины другой крупной торговой сети, Tesco, их всегда пропускала без проблем.

Подпись к фото, Хлоя в пабе

Но когда Иэн пожаловался на это в администрацию Sainsbury's, ему ответили что из всех животных в магазин можно взять с собой только собаку-поводыря.

"Безопасность для нас - важнейший приоритет, и все наши сотрудники обучены соблюдать баланс между поддержанием стандартов гигиены продуктов питания и помощи каждому покупателю", - утверждается в заявлении руководства супермаркета.

Представители торговой сети уточнили, что попросили по этому поводу совета у санитарных врачей и надеются с их помощью найти для Иэна какое-то компромиссное решение, которое позволит ему посещать магазин в компании Хлои так, чтобы все положенные стандарты гигиены были в то же время соблюдены.

Иэн не согласен с Sainsbury's, что оказывать помощь людям с ограниченными возможностями способны только собаки. Его кошка обучена себя вести ничуть не хуже хорошо выдрессированной собаки.

Но британский закон однозначного ответа по этому поводу не дает.

Закон "О равенстве" 2010 года гласит, что владельцы компаний должны в разумных пределах подстраиваться под нужды людей с ограниченными возможностями, чтобы те не оказались в невыгодном положении по сравнению с другими клиентами.

Аутизм в Британии входит в число диагнозов, которые считаются ограничивающими возможности, так как это расстройство влияет на повседневную жизнь человека.

"Основной, фундаментальный принцип любой компаний, предоставляющих своим клиентам какие бы то ни было услуги, заключаются в том, чтобы идти людям с ограниченными возможностями на разумные уступки", - говорит Крис Фрай, один из адвокатов Иена.

"С собаками-поводырями в юридическом плане все понятно. Но вопрос о других животных-помощниках - помимо собак - в этой стране никогда не поднимался и не рассматривался", - добавляет он.

Официальный статус животного-помощника в Британии может быть присвоен и лошади, но в в целом животные для эмоциональной поддержки получили значительно более широкое распространение в США.

Подпись к фото, Лошадь-помощник в городе Ньюкасл в 2019

Четыре года назад в американские авиакомпании быоа подана 751 заявка с просьбой взять с собой на борт самолета животное для эмоциональной поддержки - и в этом списке было не только нескольких карликовых лошадки, но даже одна индейка.

На национальный уровень обсуждение вышло, после того как одному из авиапассажиров не разрешили взять с собой в кабину помощника-павлина.

В конце концов американцы также ужесточили правила перевозки животных в салоне самолета и стали пускать на борт исключительно собак-поводырей.

Автор фото, Picture via TheJetSet.tv Подпись к фото, После этого павлина правила в США ужесточили

Крис Фрай считает, что аналогичные вопросы было бы неплохо обсудить и в британском суде, чтобы у животных-помощников появилось более четкое формальное определение.

Он настаивает, что Хлоя - не просто обыкновенна кошка, а специально обученное животное - и компания должна принять это во внимание.

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