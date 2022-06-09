Хулиганская выходка туристки из США в центре Рима обошлась городским властям в 25 тыс. евро

24 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Историческая Испанская лестница ведет к площади Испании в центре Рима

Американская туристка и ее спутник были оштрафованы итальянской полицией за хулиганскую выходку, совершенную на прошлой неделе: женщина нарочно столкнула свой электросамокат вниз по знаменитой Испанской лестнице в историческом центре Рима.

Власти оценили нанесенный знаменитой лестнице ущерб в 25 тыс. евро.

Это не первый случай за недавнее время, когда исторические сооружения в Риме и других итальянских городах страдают от туристов. Власти связывают это с ажиотажем, возникшим после снятия ковидных ограничений.

Ночью в прошлую пятницу 28-летняя американка и ее 29-летний спутник скатывали вниз по мраморным ступеням XVIII века взятые напрокат самокаты. На середине лестницы женщина со смехом выпустила свой скутер из рук, и тот покатился вниз.

Видео этого происшествия, снятое прохожим, появилось в соцсетях, а затем на местных телеканалах.

С помощью камер наблюдения полиция нашла нарушителей и оштрафовала каждого из них на 400 евро. Им также временно запретили возвращаться на историческую лестницу.

За три недели до этого местные камеры видеонаблюдения запечатлели другой инцидент: посреди ночи по Испанской лестнице съезжает автомобиль "Мазерати". По информации полиции, после этого на нескольких ступенях появились трещины, а еще от одной откололся фрагмент.

Туриста из Саудовской Аравии, арендовавшего автомобиль, позднее задержали в аэропорту на севере Италии. Ему предъявлены обвинения в нанесении серьезных повреждений историческому наследию.

Построенная в первой четверти XVIII века Испанская лестница соединяет церковь Тринита-деи-Монти на вершине холма Пинчо с Испанской площадью и считается одним из самых известных сооружений позднего римского барокко. Сооружение включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лестница прославилась благодаря вышедшему в 1953 году фильму "Римские каникулы" с Одри Хепберн и Грегори Пеком и с той поры притягивает к себе бесчисленное множество туристов.

В 2015-2016 лестница со 135 ступенями была отреставрирована благодаря пожертвованию в 1,5 млн евро модного дома Bulgari.

С 2018 года местные власти запретили сидеть на ее ступенях, чтобы минимизировать урон от повседневного туризма.

"Мстительный туризм"

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В апреле этого года турист из Аргентины в нарушение жесткого запрета на полеты в центре Рима запустил квадрокоптер над площадью Венеции. Потерявший управление аппарат разбился о здание XV века, а полиция собирала его обломки.

Похожий инцидент произошел в Пизе: запущенный несмотря на запрет туристами из Мексики дрон врезался в знаменитую "падающую башню".

После окончания пандемии и снятия связанных с ней ограничений на поездки перед властями Рима и других исторических городов Италии возникла дилемма: они рады возвращению туристов, но беспокоятся за сохранность памятников архитектуры.

До пандемии Рим был одним из самых посещаемых городов мира: число прибывающих разными видами транспорта путещественников достигало 10 миллионов в год.

В нынешнем году туристы, которым пришлось отложить планы на время пандемии, вернулись в Рим почти в прежних количествах.

Эксперты индустрии отмечают появления феномена, получившего название revenge tourism - "мстительный туризм".