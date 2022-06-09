Хулиганская выходка туристки из США в центре Рима обошлась городским властям в 25 тыс. евро
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Американская туристка и ее спутник были оштрафованы итальянской полицией за хулиганскую выходку, совершенную на прошлой неделе: женщина нарочно столкнула свой электросамокат вниз по знаменитой Испанской лестнице в историческом центре Рима.
Власти оценили нанесенный знаменитой лестнице ущерб в 25 тыс. евро.
Это не первый случай за недавнее время, когда исторические сооружения в Риме и других итальянских городах страдают от туристов. Власти связывают это с ажиотажем, возникшим после снятия ковидных ограничений.
Ночью в прошлую пятницу 28-летняя американка и ее 29-летний спутник скатывали вниз по мраморным ступеням XVIII века взятые напрокат самокаты. На середине лестницы женщина со смехом выпустила свой скутер из рук, и тот покатился вниз.
Видео этого происшествия, снятое прохожим, появилось в соцсетях, а затем на местных телеканалах.
С помощью камер наблюдения полиция нашла нарушителей и оштрафовала каждого из них на 400 евро. Им также временно запретили возвращаться на историческую лестницу.
За три недели до этого местные камеры видеонаблюдения запечатлели другой инцидент: посреди ночи по Испанской лестнице съезжает автомобиль "Мазерати". По информации полиции, после этого на нескольких ступенях появились трещины, а еще от одной откололся фрагмент.
Туриста из Саудовской Аравии, арендовавшего автомобиль, позднее задержали в аэропорту на севере Италии. Ему предъявлены обвинения в нанесении серьезных повреждений историческому наследию.
Построенная в первой четверти XVIII века Испанская лестница соединяет церковь Тринита-деи-Монти на вершине холма Пинчо с Испанской площадью и считается одним из самых известных сооружений позднего римского барокко. Сооружение включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Лестница прославилась благодаря вышедшему в 1953 году фильму "Римские каникулы" с Одри Хепберн и Грегори Пеком и с той поры притягивает к себе бесчисленное множество туристов.
В 2015-2016 лестница со 135 ступенями была отреставрирована благодаря пожертвованию в 1,5 млн евро модного дома Bulgari.
С 2018 года местные власти запретили сидеть на ее ступенях, чтобы минимизировать урон от повседневного туризма.
"Мстительный туризм"
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Конец истории Подкаст
В апреле этого года турист из Аргентины в нарушение жесткого запрета на полеты в центре Рима запустил квадрокоптер над площадью Венеции. Потерявший управление аппарат разбился о здание XV века, а полиция собирала его обломки.
Похожий инцидент произошел в Пизе: запущенный несмотря на запрет туристами из Мексики дрон врезался в знаменитую "падающую башню".
После окончания пандемии и снятия связанных с ней ограничений на поездки перед властями Рима и других исторических городов Италии возникла дилемма: они рады возвращению туристов, но беспокоятся за сохранность памятников архитектуры.
До пандемии Рим был одним из самых посещаемых городов мира: число прибывающих разными видами транспорта путещественников достигало 10 миллионов в год.
В нынешнем году туристы, которым пришлось отложить планы на время пандемии, вернулись в Рим почти в прежних количествах.
Эксперты индустрии отмечают появления феномена, получившего название revenge tourism - "мстительный туризм".
Слово "мстительный", впрочем, не означает разрушительных намерений: суть феномена в том, что многие туристы истосковались по сильным ощущениям и, чтобы восполнить вынужденный перерыв в два года, пытаются получить от поездки максимум удовольствия, порой начиная вести себя безрассудно.