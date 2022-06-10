Она пропала во младенчестве, когда ее родителей убили. 42 года спустя ее нашли

41 минуту назад

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Автор фото, Handout Подпись к фото, Холли Крауз с фотографией своих убитых родителей

Дочь семейной пары, убитой в Техасе более 40 лет назад, нашлась живой и здоровой.

"Малышку Холли" Крауз, которой сейчас 42 года, на месте убийства в 1981 году не нашли. Более того, ее родителей не удавалось идентифицировать до 2021 года, когда их личности наконец удалось установить с помощью тестов ДНК.

Двойное убийство по-прежнему остается нераскрытым.

По мнению техасских властей, к смерти родителей Холли мог быть причастен некий таинственный религиозный культ.

Тина Гейл Линн Крауз и Гарольд Дин Крауз-младший перебрались из Флориды в Техас незадолго до смерти. Их тела обнаружили в лесу под Хьюстоном.

Только в прошлом году их останки удалось идентифицировать с помощью Identifiers International, Национального центра пропавших без вести и полиции Техаса, Флориды и Аризоны.

В среду недавно созданное подразделение генеральной прокуратуры Техаса по расследованию нераскрытых дел и пропавших без вести объявило, что Холли удалось найти спустя 42 года.

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Сейчас она живет в Оклахоме, у нее пятеро детей. Дальнейшие подробности не разглашаются, чтобы ей не досаждали журналисты. По словам полицейских, приемные родители, воспитавшие Холли, не подозреваются в причастности к убийствам.

Холли Крауз впервые узнала подробности этой истории, когда в минувший вторник к ней на работу пришла полиция — в день, когда ее отцу исполнилось бы 63 года.

На пресс-конференции в четверг первый помощник генерального прокурора Техаса Брент Вебстер сказал, что девочку принесли в церковь в Аризоне две женщины.

"Две женщины, представившиеся членами странствующей религиозной группы, привели Холли в церковь, - сказал он. - Они были в белых одеждах и босиком".

Члены религиозной группы заявили, что верят в разделение мужчин и женщин, вегетарианство и отказ от кожаных изделий, рассказал Вебстер. Они также сообщили, что ранее подбросили еще одного ребенка в прачечную самообслуживания.

Вебстер сообщил, что одна женщина, назвавшаяся "сестрой Сьюзан", связалась с семьями обоих подкидышей в 1980 или 1981 году, заявив, что Краузы присоединились к секте и отказались от всего своего имущества. Она предложила родственникам выкупить автомобиль пары.

Семья встретилась с членами секты на гоночной трассе Daytona во Флориде и там удостоверилась, что машина действительно принадлежала матери Гарольда Дина Крауза.

По словам Вебстера, трое членов группы были взяты под стражу полицией, но до сих пор следователям не удалось найти ни одного рапорта об аресте.

Считается, что члены этого странного культа путешествовали по юго-западу США в 1980-х годах.

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