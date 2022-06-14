Она написала книгу "Как убить мужа". А потом села за убийство мужа

54 минуты назад

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Автор фото, Multnomah County Sheriff's Office

Суд штата Орегон приговорил писательницу Нэнси Крэмптон Брофи к пожизненному заключению за убийство супруга.

Нэнси Крэмптон Брофи как будто описала свое будущее преступление в эссе под названием "Как убить мужа".

В мае присяжные признали 71-летнюю Крэмптон Брофи виновной в убийстве второй степени. Они сочли доказанным, что в 2018 году она застрелила своего мужа, чтобы получить выплату по страхованию жизни в размере 1,5 миллиона долларов. Они были женаты 26 лет.

Крэмптон Брофи писала и самостоятельно издавала любовные романы. Ее перу принадлежат такие творения, как "Не тот муж" и "Не тот любовник".

Ее супруг и жертва, Дэниэл Брофи, был шеф-поваром и преподавал в Орегонском кулинарном институте. Его тело с двумя пулевыми ранениями нашли на кухне института в июне 2018 года.

Дело привлекло большое внимание из-за эссе под названием "Как убить мужа", которое Крэмптон Брофи написала за несколько лет до преступления.

"Я знаю, что убийство сидит в каждом из нас, если копнуть достаточно глубоко", - писала она в своем блоге. Этот пост впоследствии был удален.

В эссе перечислялось несколько способов совершения преступления, от пистолетов и ножей до яда и наемных убийц. "Легче желать людям смерти, чем на самом деле убить их, - писала Крэмптон Брофи. - Если убийство призвано освободить меня, я точно не хочу сидеть в тюрьме".

Судья постановил не принимать эссе в качестве доказательства на суде, потому что оно было написано много лет назад в рамках семинара для начинающих писателей.

Прокурорам, однако, текст и не потребовался.

Они успешно доказали, что у Крэмптон Брофи были как мотив, так и средства для убийства супруга, поскольку в финансовом отношении пара переживала тяжелые времена, и после его смерти она должна была получить значительную сумму по страховке.

Автор фото, Daniel Brophy/LinkedIn Подпись к фото, Дэниэл Брофи

На кадрах с камер наружного наблюдения, показанных в суде, видно, как Крэмптон Брофи въезжает на территорию кулинарного института и выезжает обратно. Время ее визита соответствует времени совершения преступления.

И хотя полиция так и не нашла орудие убийства, обвинители сумели доказать, что она ранее купила пистолет той же марки и модели.

Выступая в свою защиту, Крэмптон Брофи заявила, что то утро, когда Брофи погиб, она совсем не помнит. Однако отрицать свой визит в институт она не смогла.

Двенадцать присяжных совещались два дня и признали ее виновной в убийстве. Судья приговорил Крэмптон Брофи к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 25 лет. Ее адвокаты заявили, что планируют подать апелляцию.

Перед вынесением приговора друзья и члены семьи покойного шеф-повара выступили с заявлениями.