Канадские золотоискатели нашли мумию шерстистого мамонта возрастом 35 тысяч лет

45 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Photo: Yukon government Подпись к фото, По словам экспертов, это наиболее хорошо сохранившийся шерстистый мамонт, обнаруженный в Северной Америке.

Шахтеры на золотых приисках Клондайк на крайнем севере Канады обнаружили мумифицированное тело детеныша шерстистого мамонта.

Местные жители, индейцы общины Тшондэк-Хвэчин, дали находке имя Нунчога, что означает "детеныш большого животного".

По словам палеонтолога Гранта Зазула, мамонтенок - "одно из самых невероятных мумифицированных животных ледникового периода, когда-либо обнаруженных в мире".

Останки мамонтенка были обнаружены 21 июня во время раскопок в вечной мерзлоте к югу от Доусон-Сити в Юконе, граничащем с американским штатом Аляска.

Считается, что это самка, погибшая во время ледникового периода, более 30 000 лет назад, когда регион населяли шерстистые мамонты, дикие лошади, пещерные львы и гигантские степные бизоны.

Зазула рассказал телеканалу Си-би-эс, что Нунчога, вероятно, умерла в возрасте около месяца. Почти идеальное состояние мумии позволяет предположить, что она утонула в грязи, которую потом сковала вечная мерзлота.

Зазула назвал находку "самым важным открытием в палеонтологии Северной Америки". Официальные лица заявили, что большая часть кожи и шерсти не повреждена, и находка считается наиболее полной мумией млекопитающего, найденной на континенте.

Самой находкой палеонтологи в немалой степени обязаны удаче: Нунчогу нашли в выходной день, и Зазуле повезло, что он сумел найти двух геологов, готовых отправиться к месту находки. А спустя час после их прибытия на место началась сильная гроза - если бы геологи не накрыли тушу брезентом, ее бы утопило в грязи.

До находки Нунчоги единственным целым детенышем шерстистого мамонта считалась Люба, обнаруженная в Сибири в 2007 году. По данным правительства Юкона, Люба и Нунчога примерно одного размера - около полутора метров в длину. Люба, однако, постарше - ее возраст оценивается в 42 тысячи лет.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: