Лилия Зеленского: в честь президента Украины назвали древнее ископаемое

Алексей Коваленко

кандидат биологических наук, для BBC News Ukranian

час назад

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Автор фото, AFP/royalsocietypublishing.org Подпись к фото, Обнаруженный вид морской лилии назвали в честь Зеленского - за его мужество в защите свободной Украины

Польские палеонтологи, изучавшие окаменелость ранее не известного морского беспозвоночного, назвали его в честь президента Украины Владимира Зеленского.

Название Ausichicrinites zelenskyyi дали существу типа иглокожих, 150 миллионов лет назад обитавшему у берегов Африки. У него было 10 длинных конечностей и похожие на щупальцы когти, с помощью которых оно могло цепляться за морское дно.

Нынешними представителями этого типа животных являются морские звезды, змеехвостки, морские ежи, морские лилии и голотурии (морские огурцы).

Ученые под руководством профессора Мариуша Саламона из Силезского университета в Катовице установили, что Ausichicrinites zelenskyyi относится к отряду коматулид - морских лилий, не имеющих стеблей на взрослой стадии развития.

Коматулиды сохранились и до наших времен. Они в больших количествах обитают на морском дне и на рифах в тропических и умеренных водах.

Но когда ученые проанализировали строение ископаемого, они поняли, что вид и род, к которым оно принадлежит, ранее описаны не были.

Новый род носит имя Уильяма Аусича - специалиста по ископаемым иглокожих из Ортонского геологического музея в США. Слово "криниты" традиционно используют для обозначения морских лилий. Отсюда и название рода Ausichicrinites

А вид назван фамилией Владимира Зеленского - за его мужество в защите свободной Украины, говорится в научной статье, опубликованной в журнале The Royal Society.

Уникальная находка

Ученые считают находку уникальной, потому что она хорошо очень сохранилась. Кроме того, ее обнаружили в геологической формации Антало в Эфиопии.

Ausichicrinites zelenskyyi - это первый представитель иглокожего юрского периода, которого нашли на африканском континенте.

Это событие - редкость еще и потому, что представители морских лилий из ряда коматулидов почти не попадают в геологическую летопись в хорошем состоянии. Чаще всего ученые находят лишь отдельные фрагменты, которые сложно изучать.

Автор фото, Salamon, M. A. et al. R. Soc. Open Sci. Подпись к фото, Ausichicrinites zelenskyyi (особи отмечены черными стрелками)

Ископаемое имеет еще одну интересную деталь. У окаменевшего животного видны признаки старой травмы. Оно пережило нападение - вероятно, неудачную попытку поедания хищником - и потеряло одну из десяти конечностей.

Современные иглокожие хорошо известны своим удивительным регенеративным потенциалом и могут быстро и полностью восстанавливать утраченные органы.

Ausichicrinites zelenskyyi тоже демонстрирует признаки отрастания поврежденного органа, и это первый задокументированный пример регенерации в ископаемой морской лилии.

Уважение или насмешка

Название новых видов в честь известных людей - древняя традиция. Еще известный шведский естествоиспытатель Карл Линней называл различные виды организмов в честь друзей, родственников, коллег и приверженных ему политических деятелей того времени.

Эта традиция жива по сей день - только в этом году ученые назвали новый вид деревьев в честь известного американского актера и борца за защиту окружающей среды Леонардо Ди Каприо. А доисторический моллюск - в честь президента США Джо Байдена.

Некоторых людей оскорбляют такие посвящения, они ищут скрытый подтекст во внешнем виде или уровне развития описанных живых организмов. Но ученые, как правило, с огромной любовью относятся к объектам своих исследований и таким образом выражают свое уважение людям, в честь которых названы образцы.

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