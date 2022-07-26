Возмутитель спокойствия в Осло - 600-килограммовая моржиха

Алис Дэйвис

BBC News

10 минут назад

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Автор фото, Reuters

Молодая самка моржа по имени Фрейя выбрала в этом году местом своего отдыха столицу Норвегии, город Осло.

Заметили Фрейю местные жители больше недели назад, когда она решила вздремнуть на солнышке и выкарабкалась из воды по пришвартованным у берега лодкам - чуть не перевернув их при этом своей 600-килограммовой тушей.

С тех пор она ежедневно проделывает этот номер на радость зевакам и уже успела оставить вмятины на нескольких лодках, которые использовала в качестве лежака.

Названная в честь германо-скандинавской богини любви, в Норвегии Фрейя стала настоящей знаменитостью.

Ученые не исключают, что это ее последняя остановка в Европе.

Как сообщает Норвежская вещательная корпорация, впервые Фрейя попалась на глаза ученым в 2019 году, на северном побережье. С тех пор моржиха успела побывать еще по меньшей мере в четырех странах: ее видели в Швеции, Дании, Великобритании и Нидерландах.

По словам экспертов Всемирного фонда дикой природы, скорее всего, путь Фрейи лежит из Арктики, где обычно и живут моржи, на юг. В Осло она остановилась временно, чтобы отдохнуть от проделанного пути и набраться сил для его продолжения.

Впрочем, не у всех летние каникулы Фрейи вызывают лишь радость и умиление. Владелец одной из лодок говорит, что страшно перепугался, когда животное приблизилось к его суденышку почти вплотную.

Автор фото, Getty Images

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А когда в воду рядом с моржом из байдарки выпал подросток, его пришлось спасать на водном мотоцикле.

После этих инцидентов начали звучать предложения вывести Фрейю из этого района или даже усыпить животное.

Впрочем, понаблюдав за перемещениями Фрейи, в понедельник Управление рыболовства Норвегии опубликовало заявление, в котором говорится, что моржиха хорошо себя чувствует и может оставаться там, где она находится.

Однако в нем подчеркивалось, что люди должны держаться на расстоянии и быть осторожными при купании в море.

В заявлении Управления уточняется, что моржи не представляют для людей никакой опасности, пока те не приближаются слишком близко. Но если их потревожить, они могут почувствовать угрозу и напасть на любого, кто окажется поблизости.

"На самом деле она далеко не настолько неуклюжа и медлительна, как может показаться на первый взгляд", - предупредили авторы заявления.

По данным Всемирного фонда дикой природы, моржи являются охраняемым видом и, как правило, проводят лето в ледяных северных водах.