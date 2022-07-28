Играй сколько влезет! Ученые утверждают, что время, проведенное за игрой, не отражается на нашем благополучии

Зои Клейнман

Редактор отдела технологий

48 минут назад

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Автор фото, Respawn Entertainment Подпись к фото, В исследовании принимали участие любители разных игр, в том числе Apex Legends

Исследование, проведенное с участием 39 тысяч любителей видеоигр, показало, что количество времени, проведенное за игрой, практически не влияет на их самочувствие.

Чтобы изменение самочувствия стало заметным, среднему игроку пришлось бы играть на 10 часов в день больше, чем обычно, утверждают ученые. Как оказалось, куда важнее причины, побуждающие играть.

Благополучие измерялось с помощью вопросов об удовлетворенности жизнью и уровне эмоций - счастья, печали, гнева и разочарования.

Полученные результаты исследования противоречат исследованию 2020 года, которое провели специалисты того же отдела Оксфордского института интернета, но с участием гораздо меньшей группы игроков.

Их исследование показало, что те, кто проводили за игрой больше времени, ощущали себя более счастливыми.

"Здравый смысл подсказывает, что если у вас больше свободного времени для игры в видеоигры, то вы, вероятно, более счастливый человек", - говорит профессор Эндрю Пшибыльски, принимавший участие в обоих исследованиях.

"Но вопреки тому, что мы думаем о пользе или вреде игр, в последнем исследовании мы обнаружили довольно убедительные доказательства того, что количество времени, проведенного за игрой, никак не влияет на изменения в самочувствии, - объясняет он. - Если игроки играли потому, что хотели, а не потому, что им казалось, что так надо, они, как правило, чувствовали себя лучше".

Для нового исследования технологические компании, включая Sony, Microsoft и Nintendo, предоставили - с согласия игроков - данные за шесть недель о следующих играх:

Animal Crossing: Новые горизонты

Apex Legends

Eve Online

Forza Horizon 4

Gran Turismo Sport

The Crew 2

За это время только один игрок выбыл из исследования. Его результаты опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Психическое здоровье

В Китае, например, детям разрешено играть только один час в день, по пятницам, субботам и воскресеньям.

Но многие геймеры во всем мире утверждают, что их игры помогают их психическому здоровью.

Майк Дейли, создатель игр Lemmings и Grand Theft Auto, говорит, что в разных случаях игры помогают по-разному.

"Я не уверен, что это можно измерить одним только "благополучием", - сказал он. - Как и во всем в жизни, тут важен баланс. Проводить 24 часа в сутки за игрой - это плохо, но проводить 24 часа в сутки за едой или тренировками - это тоже нехорошо".

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