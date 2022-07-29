Ископаемую рыбу жуткого вида нашли прямо на пастбище

Джонатан Амос

научный обозреватель Би-би-си

49 минут назад

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Автор фото, Dean Lomax Подпись к фото, Даже в виде окаменелости Pachycormus выглядит довольно угрожающе

Британские палеонтологи нашли ископаемую рыбу довольно жуткого вида недалеко от города Страуд, что в графстве Глостершир.

Напоминающий тунца хищник из рода Pachycormus на удивление хорошо сохранился.

Зубастую рыбу с выпученными глазами обнаружили известные охотники за окаменелостями Невилл и Салли Холлингворт.

"Это был настоящий сюрприз, потому что в основном окаменелости с течением времени сплющиваются до плоского состояния, - сказал Невилл в интервью BBC News. - Но когда мы начали извлекать кости этого экземпляра, мы внезапно поняли, что его череп уцелел".

Палеонтологи обнаружили ископаемую рыбу на покрытом травой склоне в деревне Кингс-Стэнли - прямо за коровником, в обнажившихся из-под слоя глины известняковых отложениях.

Хозяин участка Адам Найт понятия не имел, что его коровы пасутся на поверхности богатого пласта ископаемых. 183 миллиона лет назад на этом месте плескался тропический океан.

Найт разрешил Невиллу и Салли, а также группе палеонтологов из Манчестерского университета провести дальнейшие раскопки.

Пласты вскрывались с помощью экскаватора, а затем ученые аккуратно извлекали находки вручную.

Автор фото, Steve Dey Подпись к фото, Землевладелец разрешил ученым продолжить раскопки на склоне

Им удалось найти кости еще нескольких рыб, кальмаров и даже двух ихтиозавров, морских рептилий, внешне напоминавших дельфина-переростка.

"Здесь у нас целая пищевая цепочка, - говорит палеонтолог Дин Ломакс из Манчестера. - Значит, этот Pachycormus питался мелкой рыбой и кальмарами. А его, в свою очередь, ели ихтиозавры".

Интересно, что в слое глины также удалось обнаружить остатки древесины и даже насекомых - что позволяет предположить, что 183 миллиона лет назад это место было недалеко от берега.

Находки были извлечены из тоарского яруса - одного из более ранних слоев юрского периода (182-174 миллиона лет назад). На территории Великобритании он встречается крайне редко и известен тем, что окаменелости в нем, как правило, исключительно хорошо сохраняются - зачастую в находках присутствуют и остатки мягких тканей. Ученым удалось, например, обнаружить останки рыбы, у которой сохранилось даже содержимое желудка.

"В последний раз такие богатые находки обнаружились в лагерштетте "Стробери-Бэнк" в Сомерсете в 1800-х годах, но потом это место застроили, - говорит Салли. - Новое место позволит проводить современные исследования на свежем материале".

Автор фото, Dean Lomax Подпись к фото, У рыбы сохранились даже мягкие ткани

В кругу палеонтологов Невилл и Салли Холлингворт известны своей способностью находить богатые залежи ископаемых окаменелостей.

Недавно они обнаружили останки мамонтов в аквапарке Котсуолд, попавшие в документальный фильм Би-би-си, снятый сэром Дэвидом Аттенборо.

Им также удалось найти тысячи окаменелых иглокожих - морских звезд, морских ежей и офиур - в заброшенном карьере на севере графства.

"В Великобритании еще предстоит найти множество окаменелостей, имеющих национальное, да и международное значение", - говорит доктор Ломакс.

Подпись к фото, Невилл и Салли Холлингворт известны своими находками в этом регионе страны

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