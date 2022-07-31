Бодипозитив и "Фотошоп". В Испании разгорелся скандал из-за социальной рекламы, призывающей всех на пляж

час назад

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Автор фото, Spanish Government Подпись к фото, "Лето и наше тоже", - гласит слоган кампании. Помимо того, что у женщин на фото разное телосложение и возраст, у одной из них видны последствия мастэктомии

Бодипозитивная рекламная кампания, запущенная правительством Испании, вызвала скандал из-за жалоб моделей, что их фотографии были использованы без разрешения. Изображение одной из них было отредактировано - вместо протеза ей "дорисовали" ногу.

Министерство по вопросам равноправия Испании и Женский институт на этой неделе запустили летнюю кампанию, чтобы убедить женщин, обеспокоенных своим внешним видом, пойти на пляж. "Лето и наше тоже", - гласит слоган над изображением пяти женщин разной внешности.

О кампании написали ведущие мировые СМИ, ее поддержала министр по социальным правам Испании Ионе Беларра, заявившая "Все тела - пляжные тела" в "Твиттере".

Однако похвалы в адрес социальной рекламы вскоре сменились критикой.

В пятницу модель плюс-сайз из Лондона Найом Николас-Уильямс рассказала, что для постера была использована фотография из ее "Инстаграма". Разрешения у девушки никто не спросил.

На постере Найом одета в золотое бикини - она сидит на песке, повернув голову к зрителю. Модель рассказала, что о постере ей рассказал один из ее 78 тысяч подписчиков, после того как рекламная кампания получила известность.

"Я была ошеломлена, потому что такого я раньше не видела", - говорит модель. "Это не стоковое фото, это изображение, которое я опубликовала в своем "Инстаграме". Это грубо и это неуважительно", - добавила она.

После того как Найом пожаловалась на произошедшее в соцсетях, с ней связались представители иллюстратора, создавшего финальную версию плаката.

"Они сказали, что использовали мое изображение, потому что у них не хватало времени", - рассказывала модель, добавляя, что ей принесли извинения и предложили компенсацию.

"Я раздражена, потому что если бы меня спросили с самого начала и я могла бы принять решение, то, вероятно, согласилась", - объяснила она.

Отредактированное тело

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На этом, однако, скандалы не закончились - уже на следующий день еще одна британская модель пожаловалась, что и ее изображение было использовано испанским правительством без разрешения. Более того, дизайнеры отредактировали ее фотографию, "дорисовав" ей ногу вместо протеза.

32-летняя Сиан Грин-Лорд рассказала, что узнала о постере от друзей. Изображение модели находится в левом нижнем углу плаката.

Она опубликовала сторис в "Инстаграме", где заявила, что ее "трясло от ярости", когда она увидела, что фотография была отредактирована. Как выяснилось, ей не только "вернули" ампутированную ногу, но и добавили небритые подмышки, а также поменяли купальник.

"Я даже не знаю, как объяснить масштаб гнева, который я сейчас испытываю, - говорит она на видео. - Одно дело - использовать мое изображение без разрешения. Но есть и другое - они отредактировали мое тело". "Я буквально не знаю, что сказать, помимо того, что это запредельно неправильно", - добавила модель.

Женщина лишилась ноги, после того как ее сбило такси во время отпуска в Нью-Йорки в 2013 году. Она гуляла с подругой, когда машина выехала на бордюр.

На странице проекта Arte Mapache, отвечавшего за создание постера, уже были опубликованы извинения в связи с использованием изображений без разрешения.

"Учитывая - оправданные - споры из-за прав на изображения на иллюстрации, я решила, что лучший способ возместить ущерб, который мог возникнуть в результате моих действий, - это разделить полученные за работу деньги и отдать равные части изображенным на плакате женщинам", - заявила иллюстратор.

"Я надеюсь, что смогу разрешить все это как можно скорее, я признаю свои ошибки, поэтому я пытаюсь возместить ущерб", - добавила она.

В настоящее время сайт Arte Mapache удален, доступ на страницы в "Фейсбуке" и "Инстаграме" ограничен.

Испанское правительство пока не комментировало скандал.