Snapchat удалил фильтры c татуировками в стиле маори

13 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Татуировки на лице, или моко, были частью культуры маори на протяжении поколений

Социальная сеть Snapchat удалила функцию, которая позволяла пользователям наносить на лицо традиционные татуировки маори. Появление фильтров с татуировками маори вызвало возмущение среди коренного населения Новой Зеландии.

Новозеландские маори считают искусство татуировки священным, а саму татуировку - важной характеристикой ее владельца.

Сначала о новых фильтрах рассказали местные СМИ.

Radio New Zealand обнародовало у себя на сайте изображения пользователей, применяющих фильтры с названиями вроде "Татуировка на лице маори" и "Маори" на популярной платформе Instagram.

Компания Snap, которой принадлежит платформа Snapchat, подтвердила, что удалила фильтры с платформы.

Фильтры Snapchat, которые компания называет "линзами", используют программное обеспечение с открытым исходным кодом Looksery, которое позволяет пользователям изменять черты лица в режиме реального времени. Эти линзы создают сами пользователи, их можно свободно распространять и использовать.

"Мы призываем наше сообщество создавать инклюзивные линзы, и любой обмен сообщениями в Snapchat должен соответствовать нашим принципам сообщества, - говорится в заявлении Snap. - Разумеется, мы запрещаем контент, который унижает достоинство, порочит или поощряет дискриминацию".

Компания Meta, которой принадлежит Instagram, пока не отреагировала на произошедшее.

Татуировки на лице, или моко, веками были частью культуры маори. Это важный ритуал, и татуировки используются как средство для обозначения уникальной генеалогии и наследия каждого владельца.

Узоры на лице также имеют гендерную принадлежность: мужские татуировки простираются от лба до горла, а женские - обычно от губ до подбородка.

Двух абсолютно одинаковых татуировок не существует, и массовое применение одного и того же фильтра на лицах разных пользователей социальных сетей вызвало возмущение общины маори.

Интерес к моко возродился как среди мужчин, так и среди женщин маори.

По данным Музея Новой Зеландии, с 2000-х годов благодаря новому поколению татуировщиков моко в стране все чаще воспринимается как часть культурного мейнстрима.

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