Британские ученые: плотный завтрак помогает не переедать

Джеймс Галлахер

корреспондент Би-би-си по вопросам науки

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Плотный завтрак и легкий ужин могут помочь похудеть, уменьшая аппетит в течение дня, утверждают исследователи.

Ученые поставили эксперимент, точно контролируя питание его участников, чтобы сравнить влияние обильного завтрака и обильного ужина.

Группа ученых из Абердинского университета обнаружила, что количество сжигаемых калорий после самого обильного приема пищи за день у людей было одинаковым, независимо от времени.

А вот после обильных завтраков аппетит был заметно меньше, что может облегчить соблюдение диеты.

Исследователи изучали мир "хронопитания" - как усвоение пищи зависит от ритмов биологических часов. Есть предположение, что вечер — не подходящее время для еды, потому что биологические часы сдвигают наш метаболизм в сторону сна.

В эксперименте приняли участие 30 добровольцев. Более двух месяцев им ежедневно готовили еду, в сумме завтрак, обед и ужин составляли около 1700 калорий в день.

В течение одного месяца они ели обильный завтрак, включавший почти половину дневной нормы калорий, затем довольно скромно обедали и за ужином ели совсем немного. Следующий месяц добровольцы ели вечером больше, чем утром.

Метаболизм людей точно измерялся с помощью воды с двойной маркировкой - она более плотная, чем обычная вода, и ее можно отслеживать, когда она покидает организм.

Результаты, опубликованные в журнале Cell Metabolism, показали, что время обильного приема пищи не влияет на количество сожженных калорий, скорость метаболизма в состоянии покоя или количество сброшенного веса.

Ключевое отличие заключалось в уровне аппетита, который подавлял обильный завтрак.

Профессор Александра Джонстон считает, что это открытие может иметь решающее значение в реальном мире, где количество доступной пищи не контролируется.

"Исследования показывают, что для контроля аппетита обильный завтрак лучше всего, - говорит она. - Если вы можете начать свой день со здорового большого завтрака, вы с большей вероятностью сохраните уровень физической активности и сохраните этот контроль над аппетитом до конца дня".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Исследователи говорят, что жареная пища — не самый полезный завтрак

Завтраки в исследовании включали смузи, йогурты, яйца, сосиски и грибы, и все они содержали много белка, который дает ощущение сытости.

Непонятно, почему плотный завтрак снижает аппетит. Исследователи говорят, что все гораздо сложнее, чем просто полный желудок утром, а сон - на пустой.

По словам профессора Джонстон, существуют предположения, что аппетит и система вознаграждения мозга более точно настроены на первый прием пищи за день, поскольку он прерывает ночное голодание.

Большинство людей, однако, питаются в другом режиме.

"Люди стараются максимально выспаться, и утром у них нет времени на то, чтобы приготовить и съесть больше еды, и поэтому по умолчанию они едят больше вечером", - говорит профессор Джонстон.

Ученые сейчас исследуют, что происходит, когда люди, работающие по ночам, едят посреди ночи, и пытаются установить, должны ли люди есть в соответствии с хронотипом (будь то "жаворонок" или "сова").

"Если вы думаете об изменении своего рациона, подумайте о времени, когда вы проголодались и можете позволить себе пойти перекусить, - говорит доктор Дуэйн Меллор, диетолог из Астонского университета. - Если это происходит утром, то может помочь более плотный завтрак. Точно так же, если вы любите покушать вечером, вместо плотного завтрака может помочь более плотный ужин и небольшие перекусы в течение дня".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: