"Звездные войны": Дарта Вейдера будет озвучивать украинская нейросеть

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джеймс Эрл Джонс, которому сейчас 91 год, озвучивал и отца Симбы, короля Муфасу в мультфильме "Король Лев"

Голос легендарного Дарта Вейдера из "Зведных войн" ни с кем не перепутаешь. Однако 91-летний Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший персонаж все эти годы, наконец, что называется, снял свой черный шлем и повесил его на гвоздь.

В интервью изданию Vanity Fair главный звукорежиссер "Звездных войн" Мэтью Вуд сказал, что Джонс уже задумывался о том, чтобы распрощаться с ролью.

Для недавно вышедшего сериала Disney+ "Оби-Ван Кеноби" голос Вейдера из оригинальных "Звездных войн" подвергли цифровой обработке и использовали некоторые архивные записи голоса Джонса.

Сообщается, что для будущих фильмов саги Джонс разрешил Disney и Lucasfilm использовать искусственный интеллект и архивные записи для воссоздания его голоса.

Джонс также консультировал исполнителя роли Вейдера в "Оби-Ван Кеноби". Вуд назвал актера "крестным отцом, но доброжелательным".

Клонированием голоса Джонса сейчас занимается украинская компания Respeecher, и, по словам Вуда, семья актера рассказала ему, что они довольны результатом.

Некоторые известные реплики Дарта Вейдера

Автор фото, EPA Подпись к фото, Дарт Вейдер - один из самых узнаваемых персонажей в истории кино

"Нет, я твой отец"

"Меня беспокоит ваше отсутствие веры"

"Когда я оставил тебя, я был всего лишь учеником. Теперь я Мастер"

"Ты не знаешь силы темной стороны! Я должен подчиняться своему хозяину"

Respeecher ранее работала с Lucasfilm над созданием голоса молодого Люка Скайуокера для другого сериала Disney+, "Книга Бобы Фетта".

Вуд рассказал Vanity Fair, что работа во время российского вторжения для команды в Киеве была непростой, но их настрой был позитивным: "Давайте работать перед лицом этих трудностей, давайте упорствовать".

Джонс озвучивал Дарта Вейдера в оригинальном фильме "Звездные войны", который вышел в 1977 году, а также в последующих фильмах "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".

С тех пор он исполнял роли в "Изгой-Один", первой части антологии "Звездных войн", и одном из сиквелов "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

Примерить шлем легендарного злодея Джонсу не удалось - под костюмом Вейдера всегда срывался другой актер, в том числе и покойный Дэвид Проуз. Однако именно глубокий голос Джонса обеспечил персонажу узнаваемость.

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